Mondial 2026 : Drogba s'insurge contre un penalty non accordé à Nicolas Pépé

Une légende du football ivoirien hausse le ton après l’élimination des siens. Didier Drogba a dénoncé, ce 30 juin sur le réseau social X, l’absence de penalty sifflé en faveur de Nicolas Pépé lors du seizième de finale perdu par la Côte d’Ivoire face à la Norvège (1-2), disputé au Dallas Stadium d’Arlington, au Texas, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Une publication massivement relayée

Dans un message déjà partagé plusieurs milliers de fois, l’ancien capitaine des Éléphants et double Ballon d’Or africain a fustigé l’arbitrage de la rencontre. « Honteux ce penalty non sifflé sur Nicolas Pépé, pffffff à quoi sert la VAR ?! », a-t-il écrit, visant directement la décision de l’arbitre Jesús Noel Valenzuela Sáez et de l’assistance vidéo. Aucune source officielle — ni FIFA, ni la commission d’arbitrage du tournoi — n’a confirmé qu’une faute aurait dû être sanctionnée par un penalty dans la surface norvégienne. La controverse repose pour l’instant uniquement sur cette prise de position publique de Didier Drogba.

Le protocole d’assistance vidéo en vigueur lors de cette Coupe du monde prévoit qu’une intervention de la VAR ne peut être déclenchée que pour une erreur manifeste et claire, laissant une marge d’appréciation à l’arbitre central qui conserve la décision finale même après visionnage des images.

Une élimination actée en fin de match

Sur le plan sportif, Côte d’Ivoire s’est inclinée après avoir longtemps tenu tête à son adversaire. L’attaquant norvégien Antonio Nusa avait ouvert le score d’une frappe enroulée à la 39ᵉ minute, avant qu’Amad Diallo n’égalise pour les Éléphants à la 74ᵉ. Erling Haaland, jusque-là discret, a finalement inscrit le but de la qualification à la 87ᵉ minute, offrant à Norvège un quart de finale face au Brésil.

Nicolas Pépé, longtemps écarté de la sélection ivoirienne après une polémique sur les joueurs binationaux avant la CAN 2025, avait retrouvé une place de titulaire pour ce huitième de finale sous la houlette du sélectionneur Emerse Faé. L’attaquant de Villarreal, auteur d’un doublé décisif lors du précédent tour face à Curaçao, avait été remplacé par Oumar Diakité dans les derniers instants de la rencontre.

Une polémique qui dépasse le cercle ivoirien

La sortie de Didier Drogba intervient alors que les décisions arbitrales assistées par vidéo font régulièrement débat depuis l’introduction de cette technologie en compétition internationale en 2018. Plusieurs sélections africaines avaient déjà dénoncé, lors d’éditions précédentes du Mondial, des décisions jugées défavorables non révisées par la VAR, sans qu’aucune sanction disciplinaire n’ait jamais visé un corps arbitral pour ce motif précis.

Aucune procédure de contestation officielle n’a pour l’heure été annoncée par la Fédération ivoirienne de football. Norvège, qualifiée pour les quarts de finale, affrontera Brésil dimanche, tandis que Côte d’Ivoire achève son parcours au stade des seizièmes de finale, une première historique pour la sélection dans la phase à élimination directe d’une Coupe du monde.