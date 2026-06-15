Mondial 2026: Face au champion d'Afrique, Deschamps prévient : "On sait à quoi s'attendre"

À la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France au Mondial 2026, le sélectionneur Didier Deschamps a tenu une conférence de presse ce lundi 15 juin au MetLife Stadium de New York, à moins de vingt-quatre heures du match contre le Sénégal prévu mardi soir dans la même enceinte.

Le technicien français n’a pas cherché à relativiser la valeur de l’adversaire. Qualifiant les Lions de la Téranga d’« adversaire de très haut niveau », Deschamps a justifié cette appréciation par le titre de champion d’Afrique décroché par le Sénégal lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, affirmant que les Bleus savent « à quoi s’attendre » pour ce premier match de groupe.

Un duel chargé d’histoire

La rencontre de mardi replonge les deux sélections dans un souvenir précis : le 31 mai 2002, à Séoul, le Sénégal avait battu la France 1-0 lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, grâce à un but de Pape Bouba Diop. C’était la seule confrontation officielle entre les deux équipes en Coupe du monde. Les Lions, alors à leur première participation, avaient atteint les quarts de finale de la compétition.

Depuis, le Sénégal a consolidé son statut continental. Sacré champion d’Afrique en 2021 puis en 2023, le pays figure parmi les nations africaines les mieux classées au ranking FIFA. Pour ce Mondial 2026, les hommes du sélectionneur Pape Thiaw évoluent dans le groupe I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur des barrages intercontinentaux entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname.

New York comme première scène

Le match France-Sénégal se jouera mardi 16 juin à 21h00 heure locale au MetLife Stadium, situé à East Rutherforddans le New Jersey, en banlieue de New York. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sera présent dans les tribunes, selon la Fédération sénégalaise de football.

En cas de victoire, la France disputera son deuxième match de groupe le 22 juin à Philadelphie, face au représentant issu des barrages intercontinentaux.