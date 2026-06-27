Ukraine : Poutine révèle que plus de 1 000 types d'armes ont été testés en conditions de combat en 2025

La Russie affirme avoir considérablement accéléré l’évaluation de ses équipements militaires grâce aux retours du front en Ukraine. Lors d’une rencontre organisée le 23 juin au Grand Palais du Kremlin avec des diplômés des établissements d’enseignement militaire, le président Vladimir Poutine a déclaré, selon le Kremlin, que plus de 1 000 types d’armes et de matériels militaires avaient été éprouvés en conditions de combat au cours de l’année écoulée.

Cette déclaration a été faite devant des officiers issus des académies du ministère russe de la Défense, des services de sécurité et d’autres institutions militaires. Évoquant l’« opération militaire spéciale », terme employé par Moscou pour désigner la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré que plus de 1 000 types d’armes et de matériels militaires avaient été testés en conditions de combat au cours de l’année écoulée. Le chef de l’État a présenté ces essais comme un levier de modernisation des capacités militaires russes, en soulignant le rôle des retours d’expérience provenant directement des unités engagées sur le terrain.

Les retours du front au service du développement militaire

Selon Vladimir Poutine, les affrontements ont permis de tester un large éventail d’équipements dans des conditions réelles d’utilisation. « Plus de 1 000 types d’armes et de matériel militaire ont été testés dans des conditions de combat l’an dernier », a-t-il déclaré, en citant notamment des drones dotés de systèmes de guidage améliorés, des munitions rôdeuses ainsi que différents systèmes robotisés.

Le président russe a expliqué que les échanges entre les militaires déployés sur le terrain et les industriels de la défense se sont intensifiés afin d’améliorer rapidement les performances des équipements. Les observations transmises par les soldats permettraient d’évaluer l’efficacité des matériels engagés et d’orienter les travaux des bureaux d’études et des fabricants.

Le dirigeant russe a également insisté sur le fait que ces développements reposaient sur les capacités scientifiques et industrielles nationales. Il a affirmé que leur financement était assuré par une économie qu’il juge suffisamment solide pour soutenir les besoins de l’industrie de défense.

Une production d’armements renforcée depuis plusieurs mois

Cette annonce intervient alors que Vladimir Poutine multiplie depuis plusieurs mois les appels à augmenter les cadences de production des entreprises du secteur militaire. Les autorités russes estiment que le conflit en Ukraine impose une adaptation permanente des équipements afin de répondre à l’évolution des tactiques employées sur le champ de bataille.

La place accordée aux drones, aux systèmes autonomes et aux moyens de guerre électronique s’est notamment renforcée depuis le début du conflit. Les responsables russes présentent désormais les retours d’expérience des combattants comme un élément essentiel du développement des nouveaux armements.

En 2024 déjà, le président russe avait demandé aux industriels de la défense d’accélérer les livraisons de matériels et d’accroître les capacités de production afin de répondre aux besoins des forces armées engagées dans ce que Moscou qualifie d’« opération militaire spéciale ».

La rencontre du 23 juin s’inscrivait dans la cérémonie annuelle de remise des diplômes aux futurs officiers des établissements d’enseignement militaire russes. À cette occasion, le Kremlin a réaffirmé sa volonté de poursuivre la modernisation des forces armées en s’appuyant sur les enseignements tirés des opérations militaires en cours.