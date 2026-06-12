Suite aux démolitions en Côte d'Ivoire, le Ghana rapatrie 327 ressortissants

Le gouvernement ghanéen a entamé le rapatriement de 327 de ses ressortissants installés à Port-Bouët, dans le sud d’Abidjan, après les opérations de démolition menées par les autorités du district autonome dans ce quartier ivoirien. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères, dirigé par Samuel Okudzeto Ablakwa, en a fait l’annonce sur le réseau social X ce vendredi 12 juin 2026.

Une première vague de 228 personnes déjà arrivée à Accra

Selon le communiqué diffusé par le ministère ghanéen des Affaires étrangères, 228 ressortissants ghanéens sont arrivés au Ghana la veille, jeudi 11 juin. Les autres personnes concernées par l’opération devaient regagner le pays ce vendredi. Le ministère précise que ces habitants vivaient dans des zones visées par la campagne de démolition conduite à Port-Bouët et se sont retrouvés sans logement ni moyens de subsistance. Pour assurer leur transfert, Accra a mis à disposition des bus et des camions chargés de transporter gratuitement les rapatriés ainsi que leurs effets personnels vers le Ghana.

Cette opération de rapatriement intervient après plusieurs jours de démolitions à Abidjan, qui ont touché coup sur coup les quartiers de Vridi 3, surnommé « Zimbabwé », puis Vridi-Canal, occupé depuis plus de soixante ans. Les autorités du district autonome d’Abidjan justifient ces destructions par la nécessité de réduire les zones d’habitat jugées dangereuses, notamment exposées aux risques d’inondation, et de réorganiser l’espace urbain. Des habitants délogés ont dénoncé des opérations menées sans préavis suffisant, les empêchant de récupérer leurs papiers ou leurs biens.

La question des indemnisations sous surveillance diplomatique

Le ministère ghanéen indique que les autorités ivoiriennes auraient manifesté leur intention d’indemniser les personnes affectées par la démolition. La diplomatie ghanéenne à Abidjan annonce qu’elle continuera de suivre ce dossier pour s’assurer que ses ressortissants reçoivent les compensations annoncées. Le ministère des Affaires étrangères du Ghana a par ailleurs remercié les autorités ivoiriennes pour leur coopération dans l’organisation de ce rapatriement.