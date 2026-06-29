Un Franco-Béninois fait rayonner le miel du Bénin à Londres

Une double consécration internationale récompense le savoir-faire apicole porté par le Franco-Béninois Kefil Houssou. Ce samedi, à Londres, le promoteur de Nyukki a reçu deux distinctions décernées par les London International Honey Awards pour ses miels de karité et de tamarin, une performance qui place les productions d’Afrique de l’Ouest parmi les références mondiales du secteur.

Le miel de karité commercialisé par Nyukki s’est vu attribuer le prix Platinium, la plus haute distinction du concours, tandis que le miel de tamarin a décroché le prix Golden. La cérémonie de remise des récompenses est prévue à l’hôtel Shoreditch de Londres.

Ces prix viennent saluer la qualité de deux miels issus de récoltes artisanales. Le premier, produit à partir du nectar de karité au Bénin, est apprécié pour sa texture crémeuse et ses arômes floraux et fruités. Le second, provenant du Burkina Faso, séduit par sa fluidité et sa légère note acidulée rappelant le tamarin.

Les London International Honey Awards figurent parmi les compétitions les plus exigeantes du secteur apicole. Chaque année, des centaines d’échantillons provenant de plusieurs pays sont soumis à une dégustation à l’aveugle réalisée par un jury composé de dégustateurs professionnels, d’apiculteurs et de scientifiques. Les produits sont évalués selon plusieurs critères, notamment la saveur, la texture, l’arôme, l’apparence et la qualité globale. Des analyses en laboratoire complètent également le processus afin de vérifier la pureté et l’authenticité des miels présentés.

Une reconnaissance qui valorise le miel africain

Au-delà de la performance de l’entreprise, cette distinction contribue à accroître la visibilité des miels produits en Afrique de l’Ouest sur le marché international. Créée pour promouvoir les richesses apicoles africaines en Europe, Nyukki commercialise aujourd’hui une quinzaine de variétés de miels provenant notamment du Bénin et de Madagascar. L’entreprise est née d’un constat formulé par son fondateur : malgré une biodiversité florale particulièrement riche, les miels africains demeuraient peu présents sur les marchés européens.

Cette stratégie repose également sur une dimension sociale. Les matières premières sont achetées auprès de groupements de femmes, tandis qu’une partie des bénéfices est réinvestie dans des projets communautaires destinés à soutenir les populations locales.

Le projet « Route du miel » pour promouvoir le savoir-faire béninois

La reconnaissance obtenue à Londres devrait également renforcer le projet baptisé « Route du miel », lancé par Nyukki pour faire connaître les différentes étapes de la production apicole africaine auprès du public international.

Le choix du Bénin comme territoire de référence s’explique par la diversité de sa flore mellifère et la qualité reconnue de plusieurs de ses miels, notamment celui issu du karité. L’initiative entend mettre en valeur le travail des apiculteurs locaux et démontrer le potentiel de la filière sur les marchés internationaux.

Avec ces deux nouvelles distinctions, Kefil Houssou rejoint le cercle des producteurs récompensés par les plus grandes compétitions internationales consacrées au miel. Cette double récompense offre une visibilité accrue à Nyukki tout en contribuant à renforcer la notoriété des productions apicoles du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest sur la scène mondiale.