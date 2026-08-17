Bénin : trois Chinois devant la CRIET pour des prêts usuraires en ligne

Trois ressortissants chinois ont comparu lundi 17 août 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans une affaire de prêts usuraires en ligne. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de prêt usuraire, de harcèlement et de blanchiment de capitaux, selon les informations rapportées par Libre Express.

Cette audience intervient moins de deux mois après le démantèlement d’un réseau international spécialisé dans les crédits frauduleux au Bénin. L’opération avait été menée par le Centre national d’investigations numériques (CNIN), avec l’appui d’INTERPOL.

Des crédits proposés via des applications

L’enquête avait commencé après plusieurs plaintes de victimes ayant contracté des crédits à travers des applications accessibles sur téléphone mobile. Selon le CNIN, ces plateformes promettaient des prêts rapides, avec peu ou pas de formalités.

Plusieurs applications avaient été identifiées par les enquêteurs, parmi lesquelles ZeroInquietude, BoltLoan, OuiPret, CreditInstantane et LePret. Les utilisateurs auraient ensuite été confrontés à des taux d’intérêt jugés abusifs et à des méthodes de recouvrement agressives.

Le CNIN avait également indiqué que les opérateurs récupéraient des données personnelles contenues dans les téléphones des emprunteurs. Ces informations auraient ensuite servi à exercer des pressions sur les personnes endettées et leurs proches. Des faits de harcèlement et de menaces avaient été signalés dans le cadre de l’enquête.

Trois ressortissants asiatiques interpellés

L’opération conduite en juin avait abouti à l’arrestation de plusieurs personnes. Le CNIN avait présenté trois ressortissants asiatiques comme des responsables présumés du réseau. Leur dossier est désormais examiné par la juridiction spécialisée.

Les charges retenues contre les trois prévenus portent, selon l’intitulé de la procédure rapporté par Libre Express, sur le prêt usuraire, le harcèlement et le blanchiment de capitaux. Leur responsabilité pénale devra être déterminée au terme de la procédure judiciaire. Les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’aucune décision définitive ne les a déclarés coupables.

Le phénomène des prêts frauduleux surveillé au Bénin

L’affaire intervient alors que les autorités béninoises renforcent la lutte contre les infractions financières commises à travers les outils numériques. Le CNIN avait présenté le démantèlement de ce réseau comme une opération contre une forme de criminalité financière exploitant à la fois les plateformes numériques et les données personnelles.

Le dossier comporte aussi un volet lié au blanchiment de capitaux, une infraction régulièrement examinée par la CRIET. Le rapport d’activités 2025 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) fait état de 529 déclarations d’opérations suspectes enregistrées au Bénin au cours de cette année. La procédure engagée contre les trois ressortissants chinois doit permettre à la CRIET d’examiner les faits qui leur sont reprochés et les éventuels éléments financiers liés aux activités de prêts.