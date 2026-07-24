IA: Trump dresse ses ambitions, dominer le monde

Le 22 juillet 2026, Donald Trump a (ré)affirmé la place centrale de l’intelligence artificielle dans la stratégie des États-Unis. Le président américain s’est exprimé lors d’un événement consacré à l’IA, dont des extraits ont été diffusés par Fox News sur le réseau social X. Il a notamment présenté cette technologie comme étant un enjeu majeur pour l’avenir économique, technologique et géopolitique du pays, tout en affichant son ambition de maintenir les États-Unis au premier rang mondial dans ce domaine.

Au cours de son intervention, Donald Trump a estimé que la compétition autour de l’intelligence artificielle dépassait désormais le simple cadre de la course à l’innovation. Selon lui, les pays capables de prendre une avance durable dans cette technologie disposeront d’un avantage stratégique considérable. Il a également indiqué que l’objectif de son administration était de faire des États-Unis la principale puissance mondiale en matière d’IA.

L’intelligence artificielle au cœur de la rivalité mondiale

Les déclarations du président américain interviennent alors que la concurrence internationale s’intensifie. Les États-Unis, la Chine et plusieurs autres grandes puissances investissent des dizaines de milliards de dollars dans le développement de modèles d’intelligence artificielle, de semi-conducteurs et d’infrastructures informatiques. On le voit avec OpenAI, Anthropic, Gemini ou encore Mistral ou Kimi K3. Les gouvernements considèrent désormais cette technologie comme un levier de compétitivité, mais aussi comme un enjeu de sécurité nationale.

Washington multiplie depuis plusieurs années les initiatives pour soutenir les entreprises du secteur et renforcer les capacités de recherche. Dans le même temps, les autorités américaines ont adopté différentes mesures destinées à limiter l’accès de certains pays à des technologies jugées sensibles, notamment dans le domaine des puces électroniques avancées utilisées pour entraîner les modèles d’IA. C’est le cas pour la Chine. On se souvient aussi du veto imposé par le gouvernement américain au sujet de la dernière sortie Anthropic.

Une stratégie tournée vers le leadership américain

L’administration Trump affiche, avec cette sortie, sa volonté de placer l’intelligence artificielle au cœur de sa politique industrielle. Cette orientation vise à accélérer les investissements privés, à favoriser l’implantation de centres de données et à développer les infrastructures nécessaires à l’entraînement des futurs modèles. L’idée est donc de tout mettre en place pour assurer la compétitivité et le leadership des entreprises US face aux concurrents internationaux.