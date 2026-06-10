WhatsApp : de nouvelles attaques de NSO Group dénoncées par Méta

Le 10 juin 2026, Meta a annoncé, via un communiqué publié sur son blog et ses réseaux, avoir identifié de nouvelles tentatives de phishing (hameçonnage) sur WhatsApp. Celles-ci sont directement attribuées à NSO Group. Il s’agit d’une entité israélienne bien connue. Celle-ci a déjà fait les gros titres, étant notamment à l’origine de Pegasus, un logiciel espion régulièrement pointé du doigt dans plusieurs affaires de surveillance numérique.

Selon les informations communiquées par Meta, ces opérations visaient un nombre limité d’utilisateurs de la messagerie. Les cibles seraient notamment situées en Jordanie et au Liban. Les signalements reçus de potentielles victimes ont permis aux équipes techniques de détecter ces attaques avant qu’elles n’aboutissent.

NSO Group s’en serait une nouvelle fois pris à Meta

Cette information intervient dans un contexte tendu entre Meta et NSO Group, qui se livre une bataille judiciaire. En 2019, 1 400 smartphones de dirigeants internationaux, journalistes, militants et hommes d’affaires auraient été compromis via une faille de sécurité décelée par les hackers, dans l’application de messagerie.

La justice américaine s’est saisie du dossier et a donné raison à WhatsApp. Nous étions alors en 2025. Il avait ensuite été imposé à NSO de stopper la moindre de ses activités illégales sur la plateforme. Si rien n’est remonté entre temps, en ce mois de juin 2026, Meta semble à nouveau pointer du doigt la responsabilité du groupe israélien.

NSO Group opère des changements, les USA pas dupe

Le géant américain espère, en outre, que les tribunaux vont prendre de nouvelles mesures contraignantes contre l’éditeur du logiciel espion qui, de son côté, a opéré divers changements en interne. Probablement dans le but de calmer les esprits américains, un nouveau président exécutif a été nommé, en la personne de David Friedman, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël et personnalité proche de l’administration Trump. Cela suffira-t-il ? Pour Meta, probablement pas.