Z Fold 8 Ultra : Samsung s'approche d'une promesse vieille de dix ans pour son écran

Dix ans après les premiers brevets sur les écrans pliables, Samsung s’apprêterait à franchir une étape attendue depuis le lancement du tout premier Galaxy Fold : un écran interne quasiment dépourvu de pli visible. Selon des informations relayées par le média sud-coréen Korea Economic Times, le futur Galaxy Z Fold 8 Ultra serait au centre d’un Galaxy Unpacked qui se tiendrait à Londres le 22 juillet, un choix de ville qui romprait avec les habitudes de la marque, plutôt installée en Corée du Sud ou aux États-Unis pour ce type d’événement.

Une nomenclature redessinée pour la gamme pliable

Le changement le plus structurant ne porterait pas seulement sur l’écran. Le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 abandonnerait le nom « Z Fold 8 » au profit de « Z Fold 8 Ultra« , une promotion qui ne serait pas qu’une opération marketing. Le nom « Z Fold 8 » reviendrait à un modèle inédit, plus court et plus large, pensé pour répondre à l’arrivée annoncée d’un iPhone pliant chez Apple. Ce dernier embarquerait un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,4 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 4 800 mAh.

Le Z Fold 8 Ultra concentrerait, lui, les évolutions les plus significatives. Son écran principal passerait à 8 pouces et la dalle de couverture à 6,5 pouces, pour un appareil seize grammes plus léger que son prédécesseur. Côté photo, le capteur principal grimperait de 50 à 200 mégapixels, l’ultra grand-angle de 12 à 50 mégapixels, et le téléobjectif de 10 à 12 mégapixels. La batterie atteindrait 5 000 mAh, avec une charge rapide qui passerait de 25 à 45 watts.

Face à ces deux modèles, le Galaxy Z Flip 8 afficherait une évolution plus mesurée, avec un écran pliant de 6,9 pouces et un écran externe de 4,1 pouces. Une incertitude persisterait sur le choix du processeur, entre Exynos et Qualcomm, et certaines rumeurs évoqueraient même une mise en pause de la série après ce modèle.

Montres et lunettes connectées en complément

L’événement de juillet ne se limiterait pas aux smartphones pliables. Samsung présenterait également deux montres, la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2, qui abandonneraient les puces Exynos de série 1 au profit du Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Cette bascule viserait à exécuter davantage de fonctions d’intelligence artificielle directement sur la montre, sans dépendre du smartphone associé. La connectivité 5G et un capteur santé plus précis, capable de mieux suivre le rythme cardiaque, le sommeil ou la fibrillation atriale, seraient également à l’étude.

Des lunettes connectées, désignées sous le nom « Intelligent Eyewear » et déjà aperçues lors de la conférence Google I/O, complèteraient potentiellement l’annonce. Leur prix, leur date de commercialisation et leurs fonctionnalités précises restent pour l’instant inconnus.

Pour rappel, le premier Galaxy Unpacked s’était tenu en juin 2009 à Singapour, lors de la conférence CommunicAsia, avec la présentation du Samsung S8000 Jet. Près de trois douzaines d’éditions se sont depuis succédé dans des villes comme Barcelone, Berlin, New York ou San José.

Samsung n’a confirmé à ce stade ni la date du 22 juillet, ni le lieu, ni la liste définitive des appareils présentés. Les invitations officielles, traditionnellement envoyées deux à trois semaines avant l’événement, devraient permettre de lever ces incertitudes dans le courant du mois de juillet.