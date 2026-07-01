Algérie - Russie : ce que prévoient les nouveaux accords signés entre les deux pays

Une nouvelle étape a été franchie dans les relations entre l’Algérie et la Russie. À l’issue de la 13e Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique tenue à Moscou, les deux pays ont officialisé plusieurs accords destinés à élargir leur collaboration dans des secteurs allant des douanes à la recherche scientifique. Les signatures ont été annoncées par les autorités algériennes au terme des travaux coprésidés par Mohamed Arkab et le vice-Premier ministre russe Dmitry Patrushev.

Les textes adoptés traduisent une volonté des deux capitales d’étendre leur coopération à des domaines civils et techniques. Outre le procès-verbal de cette 13e session, plusieurs accords et mémorandums d’entente ont été conclus afin de renforcer les échanges institutionnels, économiques et scientifiques.

Des accords dans les douanes, le tourisme, l’emploi et la santé

Parmi les principaux engagements figure un accord de coopération et d’assistance mutuelle dans le domaine des douanes. Les autorités algériennes indiquent qu’il doit faciliter les procédures administratives, les échanges commerciaux et la circulation des marchandises entre les deux pays.

Le secteur du tourisme fait également partie des priorités retenues. Un mémorandum d’entente prévoit le développement de nouvelles opportunités de coopération, notamment en matière d’investissements et de promotion des activités touristiques.

Les deux gouvernements ont aussi décidé de rapprocher leurs administrations chargées du marché du travail. Un accord associe l’Inspection générale du travail algérienne au Service fédéral russe du travail et de l’emploi afin de favoriser les échanges d’expertise sur les mécanismes d’inspection, la réglementation et les politiques liées à l’emploi.

Dans le domaine pharmaceutique, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques d’Algérie et l’Institut national russe des médicaments et des bonnes pratiques ont signé un mémorandum destiné à renforcer leur coopération en matière d’inspection pharmaceutique, un volet jugé stratégique par Alger alors que le pays poursuit le développement de son industrie du médicament.

Recherche scientifique et patrimoine au programme

Les accords conclus concernent également la recherche et la culture. Des établissements spécialisés dans la conservation du patrimoine et l’archéologie ont conclu de nouveaux partenariats destinés à développer les échanges de compétences et les projets communs.

De son côté, l’Académie algérienne des sciences et des technologies a renforcé sa coopération avec l’Académie des sciences de Russie afin de promouvoir des programmes scientifiques conjoints et de multiplier les échanges entre chercheurs.

Les autorités algériennes ont également annoncé la signature d’un plan d’action consacré à la métrologie, un domaine essentiel pour l’harmonisation des normes industrielles et des procédures de certification.

Une coopération renforcée depuis 2023

Cette nouvelle série d’accords intervient après la visite d’État effectuée par le président Abdelmadjid Tebboune en Russie du 13 au 15 juin 2023 à l’invitation du président Vladimir Poutine. Ce déplacement officiel s’était conclu par la signature d’une Déclaration de partenariat stratégique approfondi, devenue depuis le principal cadre politique des relations bilatérales entre Alger et Moscou.

La commission intergouvernementale constitue l’un des principaux mécanismes de mise en œuvre de cette coopération. Les travaux de sa 13e session avaient pour objectif d’examiner l’état d’avancement des projets communs et d’identifier de nouveaux secteurs de collaboration économique, scientifique et technique.

À l’issue de la réunion de Moscou, les deux délégations ont signé l’ensemble des documents prévus avant de convenir de poursuivre les échanges dans les domaines concernés. Selon les autorités algériennes, la prochaine session de la Commission intergouvernementale mixte devrait se tenir en Algérie, à une date qui sera arrêtée d’un commun accord entre les deux gouvernements.