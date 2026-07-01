Armement en Israël: le Qatar et l'Arabie saoudite auraient acquis des systèmes avancés

Un pan méconnu des relations sécuritaires au Moyen-Orient refait surface. Une enquête publiée par Haaretz affirme qu’Israël aurait fourni entre 2020 et 2022 des systèmes militaires avancés au Qatar et à l’Arabie saoudite, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles avec ces deux pays. Le quotidien cite notamment l’installation d’un système israélien de protection antimissile sur l’un des avions de l’émir Tamim ben Hamad al-Thani.

Des équipements de défense installés sur des appareils de la famille royale qatarie

Selon Haaretz, trois des onze avions composant la flotte de la famille royale qatarie auraient été équipés du système de protection antimissile C-MUSIC développé par Elbit Systems. Le journal affirme s’appuyer sur des documents officiels ainsi que sur l’analyse de photographies accessibles au public pour étayer ses révélations.

Le quotidien israélien indique que ces équipements auraient été installés entre 2020 et 2022 à l’occasion d’opérations de maintenance réalisées à Bâle, en Suisse. Parmi les appareils concernés figurerait celui utilisé par l’émir Tamim ben Hamad al-Thani lors de son déplacement à Téhéran l’an dernier.

Monté sous la partie arrière de l’appareil, le système C-MUSIC est conçu pour détecter le lancement de missiles sol-air à guidage infrarouge et brouiller leur trajectoire à l’aide d’un faisceau laser. Il est destiné à protéger les avions contre les missiles portables de type MANPADS.

Des contrats de sous-traitance liés aux chasseurs F-15

L’enquête évoque également une implication de plusieurs industriels israéliens dans le programme des chasseurs F-15QA acquis par le Qatar auprès de Boeing. Haaretz cite un contrat conclu avec le département américain de la Défense, selon lequel des entreprises israéliennes auraient obtenu des marchés de sous-traitance d’une valeur estimée entre 150 et 250 millions de dollars.

Ces contrats auraient porté notamment sur la fourniture de casques de combat JHMCS, de lunettes de vision nocturne AN/AVS-9 ainsi que de composants aéronautiques et de systèmes embarqués. Le journal cite Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, TAT Technologies et Beth-El Industries parmi les entreprises concernées.

Toujours selon Haaretz, l’Arabie saoudite aurait également reçu des équipements similaires dans le cadre de son programme d’acquisition de chasseurs F-15SA auprès de Boeing, faisant du royaume un client indirect de plusieurs groupes israéliens spécialisés dans la défense.

Des révélations inédites malgré l’absence de relations diplomatiques

Ces informations retiennent particulièrement l’attention car le Qatar et l’Arabie saoudite n’ont jamais établi de relations diplomatiques officielles avec Israël. En 2020, les Émirats arabes unis et Bahreïn avaient normalisé leurs relations avec l’État hébreu dans le cadre des Accords d’Abraham, tandis que Doha et Riyad étaient restés à l’écart de cette initiative.

Avant les attaques du 7 octobre 2023, des discussions menées sous médiation américaine visaient toutefois un rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite. Ces négociations avaient ensuite été suspendues avec le déclenchement de la guerre à Gaza.

À ce stade, les affirmations publiées par Haaretz n’ont pas été confirmées officiellement par Israël, le Qatar, l’Arabie saoudite ou les entreprises citées. Les révélations reposent sur l’enquête du quotidien israélien et restent présentées au conditionnel dans l’attente d’éventuelles réactions ou vérifications officielles.