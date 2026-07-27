AZ Mall Grand Mosta : tous les chiffres communiqués du "plus grand centre commercial d'Algérie"

Un circuit de karting couvert, une première du genre en Algérie, fait partie des attractions du nouveau complexe commercial ouvert dimanche à Mostaganem. Baptisé AZ Mall Grand Mosta, l’établissement rassemblerait plus de deux cents enseignes, selon un communiqué de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI).

Des espaces de loisirs et de restauration diversifiés

Outre le karting indoor, le site propose une zone de jeux pour enfants, plusieurs écrans de cinéma et des équipements sportifs. Côté restauration, l’offre mêle cuisine algérienne et gastronomies internationales, dans des cafés et restaurants répartis sur l’ensemble du complexe. Une école privée de formation spécialisée y a également trouvé sa place.

L’AAPI décrit cet ensemble comme « un pôle intégré » alliant commerce, loisirs et services, à destination des habitants de Mostaganem mais aussi des wilayas voisines de l’ouest du pays.

Un chantier financé à hauteur de 8 milliards de dinars

Le montant global des fonds engagés pour bâtir le centre franchirait les 8 milliards de dinars, toujours selon l’agence. Le terrain sur lequel repose le complexe couvre à lui seul six hectares, tandis que sa fréquentation quotidienne pourrait atteindre les vingt mille personnes une fois l’activité pleinement lancée.

Aucune surface commerciale exploitable (GLA) n’a en revanche été précisée à ce stade — une donnée qui permettrait de mesurer objectivement l’établissement face à ses concurrents nationaux, comme le Park Mall de Sétif, ouvert en 2016 sur 143 000 m², ou le centre commercial de Bab Ezzouar, inauguré en 2010 près d’Alger sur 100 000 m² dont 48 000 m² de surface locative.

Un millier et demi d’emplois directs attendus

Le projet, enregistré et agréé par les services de l’AAPI, figurerait parmi les investissements privés majeurs du secteur des services en Algérie. L’agence évalue à environ 1 500 le nombre de postes créés directement par l’activité du site, un chiffre auquel viendraient s’ajouter des emplois indirects dans la logistique et les prestations de services associées. Des retombées sont également anticipées pour l’économie locale de Mostaganem, notamment pour les établissements hôteliers, dans la perspective d’un afflux de visiteurs venus d’autres régions du pays.

Le secteur des grands centres commerciaux s’est développé progressivement en Algérie depuis 2010, année de l’ouverture à Bab Ezzouar du premier hypermarché de grande surface intégré à un complexe commercial, l’enseigne Uno. Le Park Mall de Sétif avait ensuite, en 2016, porté plus loin cette dynamique en accueillant l’un des plus vastes hypermarchés jamais recensés dans le pays.

L’AAPI présente l’arrivée d’AZ Mall Grand Mosta comme « un modèle de grands investissements à fort impact socioéconomique », sans détailler pour l’instant de calendrier concernant un premier bilan de fréquentation.