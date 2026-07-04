Bac 2026 au Bénin : la date de la session de remplacement désormais connue

Les prochaines échéances du Baccalauréat 2026 se dessinent progressivement au Bénin. Les candidats retenus pour la session de remplacement du Baccalauréat 2026 connaissent désormais le calendrier officiel. Dans un communiqué daté du 3 juillet 2026, l’Office du Baccalauréat a annoncé que les épreuves écrites débuteront le lundi 13 juillet au CEG Sainte-Rita de Cotonou, unique centre de composition prévu pour cette session.

Cette décision, signée par le directeur général de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva, précise également les modalités de consultation de la liste des candidats concernés ainsi que les conditions de leur convocation(📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !).

Les épreuves prévues le 13 juillet au CEG Sainte-Rita

Selon le communiqué officiel, les candidats retenus pour cette session exceptionnelle composeront à partir du lundi 13 juillet 2026 au CEG Sainte-Rita de Cotonou, désigné comme centre unique de composition.

Avant cette échéance, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves sera affichée à compter du 7 juillet 2026. Elle pourra être consultée à l’Office du Baccalauréat, au CEG Sainte-Rita ainsi que dans les différents centres de correction et de délibération.

Les candidats inscrits sont invités à se présenter le jour des épreuves à 7 heures précises, munis d’une pièce d’identité en cours de validité.

Une étape qui suit la fin des corrections

Cette annonce intervient alors que les travaux de correction des copies de la session normale du Baccalauréat 2026 sont en cours. Lancées le 29 juin dans les différents centres retenus par l’Office du Baccalauréat, ces opérations sont censées s’achever le 4 juillet, conformément au calendrier de l’examen.

La session de remplacement constitue une procédure prévue pour les candidats qui, pour des motifs reconnus par les autorités compétentes, n’ont pas pu prendre part aux épreuves de la session normale. Elle permet à ces derniers de composer sans attendre l’organisation d’une nouvelle édition de l’examen.

Les candidats fixés sur les prochaines échéances

Le communiqué précise que la première étape sera la publication de la liste des candidats retenus le 7 juillet. Les intéressés disposeront ainsi de quelques jours pour effectuer les dernières vérifications avant leur convocation.

La prochaine échéance officielle sera donc le lundi 13 juillet 2026, date retenue pour le démarrage des épreuves écrites de cette session de remplacement au CEG Sainte-Rita de Cotonou, sous la supervision de l’Office du Baccalauréat.