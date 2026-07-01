Bénin : 171 détenus obtiennent leur certificat professionnel dans les prisons

L’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) a remis, le mardi 30 juin à la prison civile d’Akpro-Missérété, les attestations du Certificat de qualification aux métiers (CQM) à 171 personnes privées de liberté ayant réussi à la session d’octobre 2025. Selon le quotidien de service public La Nation, au total, 173 détenus avaient pris part aux épreuves, soit un taux de réussite de 98,84 %, selon les chiffres officiels présentés lors de la cérémonie.

Les bénéficiaires ont été formés dans plusieurs métiers, notamment la coiffure, la couture, la menuiserie bois, la menuiserie aluminium, la soudure, la peinture en bâtiment et d’autres filières artisanales. Les certificats qui leur ont été remis sont des qualifications reconnues par l’État et visent à faciliter leur insertion professionnelle après leur sortie de détention.

Cette première promotion de détenus certifiés concerne les onze établissements pénitentiaires du pays. Avec seulement deux échecs sur l’ensemble des candidats présentés, cette session affiche l’un des meilleurs résultats enregistrés pour cet examen dans ce cadre.

Le Certificat de qualification aux métiers est un diplôme professionnel destiné à valider des compétences techniques acquises dans un métier. Il est délivré à l’issue d’une évaluation organisée sous l’autorité des structures compétentes de la formation professionnelle et constitue un titre reconnu sur le marché de l’emploi.

Le gouvernement mise sur la réinsertion

Représentant le ministre de la Justice et de la Législation, Florentin Gbodou, directeur de cabinet du ministère, a estimé que cette réussite confirme le développement de la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires béninois.

Il a rappelé que la politique gouvernementale entend faire de la prison un lieu où les personnes condamnées peuvent également acquérir des compétences favorisant leur retour dans la société. « Aujourd’hui, nous célébrons des hommes qui ont su transformer l’épreuve de l’incarcération en une opportunité d’apprentissage et de dépassement de soi », a-t-il déclaré.

Le responsable a également encouragé les détenus qui ne suivent pas encore ces formations à rejoindre les programmes disponibles. Il a invité les nouveaux diplômés à utiliser leurs compétences comme un levier pour reconstruire leur parcours après leur libération.

Un partenariat salué par les acteurs

Le directeur général de l’Agence pénitentiaire du Bénin, François Hounkpè, a souhaité que ces certificats constituent le point de départ d’une nouvelle trajectoire pour les bénéficiaires, fondée sur le travail et la réintégration sociale.

Présent à la cérémonie, Cyr Davodoun, représentant de la Chambre des métiers de l’artisanat (CMA), a salué les résultats de cette première participation de détenus au Certificat de qualification aux métiers. Il a expliqué que certaines inquiétudes existaient au lancement du partenariat avec l’APB, notamment concernant les déplacements des candidats pour les formations et les évaluations. Selon lui, cette première expérience a permis de dissiper ces appréhensions.

Très émus au moment de recevoir leurs attestations, plusieurs lauréats ont affirmé leur volonté de mettre ces compétences au service de leur réinsertion et d’adopter un comportement conforme aux règles de la société après leur remise en liberté.

Cette remise d’attestations ouvre la voie à la poursuite des formations qualifiantes dans les établissements pénitentiaires du Bénin, avec l’objectif affiché par les autorités d’élargir progressivement ces programmes à l’ensemble des personnes détenues qui souhaitent préparer leur retour à la vie active.