Bénin : à Dogbo, une ONG allemande forme gratuitement des jeunes déscolarisés

Le Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage (CFPA) Pro Dogbo ESI, situé à Dogbo, a accueilli la délégation de l’Équipe Europe conduite par les ambassadeurs de l’Union européenne en visite dans le département du Couffo. Cette étape de la tournée a permis aux diplomates de découvrir un modèle de coopération entre le Bénin et l’Allemagne, centré sur la formation professionnelle des jeunes et leur insertion sur le marché de l’emploi.

Cette visite s’inscrivait dans la tournée organisée par l’Équipe Europe afin de présenter des projets soutenus par les partenaires européens dans différentes régions du Bénin. Après plusieurs déplacements dans d’autres départements, les ambassadeurs ont choisi cette année le Couffo pour observer des initiatives locales financées ou accompagnées par des partenaires européens.

Un modèle de coopération présenté aux diplomates européens

Créé grâce à un partenariat entre l’ONG béninoise Education Service International (ESI) et l’ONG allemande pro dogbo e. V., le CFPA Pro Dogbo ESI accueille principalement des jeunes déscolarisés ou en situation de vulnérabilité. Son directeur, Jules Codjo Tohountodé, a expliqué que le projet est né d’une volonté d’offrir une qualification professionnelle à des jeunes qui n’avaient plus accès au système scolaire.

Le centre propose des formations gratuites en boulangerie-pâtisserie, mécanique automobile, construction métallique, informatique, énergies solaires photovoltaïques et mécanisation agricole. Selon son responsable, 787 jeunes ont déjà été formés depuis le démarrage des activités, tandis que 22 apprenants suivent actuellement leur cursus. Ces formations sont financées grâce au soutien de donateurs allemands.

L’établissement ne limite pas son action à l’apprentissage des métiers. Il assure également l’hébergement de jeunes, accompagne des enfants vivant avec un handicap moteur, finance des fournitures scolaires et participe à la construction de salles de classe et de blocs sanitaires dans plusieurs écoles du Couffo.

Stefan Buchwald salue les progrès du centre

Présent à Dogbo, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Bénin, Stefan Buchwald, a rappelé que cette mission répond à la volonté de l’Équipe Europe de sortir de Cotonou pour observer les réalisations soutenues sur le terrain.

Selon le diplomate, cette tournée permet de présenter des projets financés directement par des États membres ou en partenariat avec la délégation de l’Union européenne. Il a indiqué être revenu dans ce centre pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction en août 2023 et s’est dit satisfait des évolutions constatées.

« Il y a plus de machines », a-t-il déclaré, en soulignant également l’augmentation du nombre d’apprenants formés et de jeunes ayant créé leur propre activité après leur passage au centre. Stefan Buchwald a salué un dispositif inspiré du système allemand de formation professionnelle, qui combine apprentissage pratique et immersion en entreprise.

L’ambassadeur a également annoncé son intention d’échanger avec les autorités béninoises afin d’étudier les possibilités d’un appui supplémentaire. Selon lui, le CFPA Pro Dogbo ESI constitue « un exemple parfait de coopération » entre le Bénin et l’Allemagne.

Un centre en pleine modernisation

Les responsables du CFPA ont profité de cette visite pour présenter les réformes engagées. Un nouveau lot d’équipements, récemment reçu d’Allemagne, permettra de moderniser les ateliers et d’adapter les programmes aux évolutions technologiques.

Le centre prépare déjà l’intégration de modules consacrés aux véhicules électriques et hybrides, tout en renforçant les formations en énergie solaire et en mécanisation agricole. Cette évolution doit permettre aux futurs diplômés de répondre aux besoins d’un marché de l’emploi en constante transformation.