Bénin : Comment une ex-aide-soignante a été arrêtée avec un stock de produits pharmaceutiques

Une femme de 53 ans a été interpellée jeudi 23 juillet 2026 à Cotonou après la découverte d’un important stock de produits pharmaceutiques et de matériels médicaux conservés à son domicile. Selon la Police républicaine, l’intéressée, ancienne aide-soignante dans une clinique de la ville, est soupçonnée d’approvisionner un réseau de vente illicite destiné à des professionnels de santé et à des particuliers.

L’opération a été menée par les agents du commissariat du 13ᵉ arrondissement à la suite de renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête. Les policiers ont procédé à une perquisition qui a permis de saisir de nombreux équipements et médicaments.

Un stock de médicaments et de matériel médical saisi

D’après les informations communiquées par la Police républicaine, les enquêteurs ont découvert plusieurs catégories de produits de santé au domicile de la suspecte. Les saisies comprennent des tensiomètres, des solutés de perfusion, des produits injectables, dont de la vitamine B12, ainsi que des sirops, des antalgiques et divers comprimés.

Placée face aux enquêteurs, la quinquagénaire aurait reconnu « s’approvisionner auprès d’un fournisseur à Adjéhounlè » avant de revendre ces produits en dehors des circuits autorisés. Toujours selon la Police républicaine, ces ventes visaient certains professionnels de santé ainsi que des habitants de la zone.

L’ensemble des médicaments et du matériel médical retrouvés a été placé sous scellés. La suspecte a été interpellée puis placée en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations et d’identifier d’éventuels complices ou fournisseurs.

Une enquête qui se poursuit

Selon la Police républicaine, les investigations devront déterminer l’origine exacte des produits saisis, leur mode d’approvisionnement ainsi que l’ampleur du réseau de distribution. Les autorités cherchent aussi à vérifier si d’autres personnes participaient à cette activité clandestine.

La vente de médicaments en dehors du circuit pharmaceutique réglementé constitue une infraction au Bénin. Les autorités sanitaires rappellent régulièrement que les conditions de stockage, l’absence de traçabilité ou la mauvaise utilisation de certains produits peuvent présenter des risques pour les patients.