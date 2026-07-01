Bénin : Démission de Perpétue Kossouho du Conseil communal de Zagnanado

Un changement intervient au sein du Conseil communal de Zagnanado. Perpétue Kossouho, conseillère communale élue dans l’arrondissement de Banamè, a présenté sa démission au maire Damasse Akpoyété. Dans une correspondance datée du 22 juin 2026, l’élue invoque des raisons personnelles et professionnelles pour justifier son départ et sollicite l’installation de son suppléant, conformément aux dispositions du Code de l’administration territoriale.

La lettre de démission a été déposée le 22 juin au secrétariat de la mairie avant d’être enregistrée le lendemain sous le numéro 951. Dans ce courrier, Perpétue Kossouho demande que les démarches nécessaires soient engagées afin de permettre à Christian Esseka, son suppléant, de siéger au sein du conseil communal.

Un mandat interrompu après quatre mois

Élue sous les couleurs du Bloc républicain (BR) dans l’arrondissement de Banamè, Perpétue Kossouho avait été installée dans ses fonctions de conseillère communale le 14 février 2026.

Son passage au sein du conseil communal aura ainsi duré environ quatre mois. Dans sa lettre adressée au maire, elle exprime également sa gratitude envers les autres conseillers pour la collaboration entretenue durant cette période.

Le remplacement d’un conseiller communal démissionnaire est prévu par l’article 80 du Code de l’administration territoriale en République du Bénin, qui organise l’installation du suppléant figurant sur la liste électorale concernée.

Une démission liée à ses nouvelles responsabilités

D’après les informations rapportées par La Marina, cette démission intervient après la nomination de Perpétue Kossouho au sein de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH), où elle exerce les fonctions d’experte chargée de la protection des droits des enfants.

Son retrait du conseil communal répondrait à la nécessité de se conformer aux règles qui encadrent le fonctionnement de cette institution nationale des droits humains. Ces dispositions prévoient notamment des exigences en matière d’indépendance et d’incompatibilités pour certaines fonctions. Cette décision permettrait ainsi à l’intéressée de poursuivre sa mission au sein de la Commission béninoise des droits de l’homme dans le respect du cadre juridique applicable.

Le suppléant attendu au conseil communal

La procédure ouverte par cette démission devrait désormais conduire à l’installation de Christian Esseka, désigné comme suppléant sur la liste électorale du Bloc républicain dans l’arrondissement de Banamè. La date de cette installation dépendra des formalités administratives prévues par les textes en vigueur et des dispositions qui seront prises par les autorités communales de Zagnanado pour pourvoir le siège devenu vacant.