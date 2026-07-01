Bénin : la circulation réaménagée sur le boulevard de la Marina jusqu'au 2 août

À l’approche de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, les automobilistes devront adapter leurs itinéraires à Cotonou. La Direction générale de la Police républicaine (DGPR) a annoncé un réaménagement temporaire de la circulation sur le boulevard de la Marina, au niveau de l’Esplanade de l’Amazone, du 1er juillet au 2 août 2026. Cette mesure accompagne les préparatifs du défilé officiel, selon un communiqué signé le 30 juin.

Les restrictions concernent la zone située autour de l’Esplanade de l’Amazone, où seront installées les tribunes destinées aux cérémonies. Elles couvrent également la période des exercices de cohésion et des répétitions du défilé militaire organisés avant les festivités nationales.

Des itinéraires de déviation définis

La Direction générale de la Police républicaine précise que les usagers arrivant du Novotel devront quitter le boulevard en empruntant la rue de l’hôtel Golden Tulip. Ils poursuivront ensuite par la première rue à gauche avant de rejoindre la voie aménagée derrière la statue de l’Amazone. Leur retour sur le boulevard s’effectuera par la bretelle longeant la clôture du Port autonome de Cotonou.

Pour les véhicules en provenance du Port autonome de Cotonou, le sens de circulation sera également modifié. Les conducteurs devront emprunter la bretelle située à proximité de l’Esplanade de l’Amazone, traverser la voie derrière le monument, puis retrouver le boulevard par la rue de l’hôtel Golden Tulip. Ces aménagements visent à maintenir la fluidité du trafic tout en permettant le bon déroulement des opérations préparatoires liées à la fête nationale.

Les usagers appelés à respecter les consignes

Dans son communiqué, la Police républicaine invite les conducteurs à suivre la signalisation provisoire mise en place sur le site et à se conformer aux indications des agents mobilisés pour réguler la circulation. « La Direction générale de la Police républicaine invite tous les usagers à respecter la signalisation temporaire ainsi que les consignes des fonctionnaires de police déployés sur les lieux », rappelle le communiqué signé par l’inspecteur général de police de 2ᵉ classe Kokou Brice Allowanou. L’institution présente également ses excuses aux riverains et aux usagers pour les perturbations que ces dispositions pourraient entraîner durant cette période.

Les préparatifs se poursuivront jusqu’à la fête nationale

Comme chaque année, le boulevard de la Marina accueille les principales cérémonies officielles du 1er août, marquées notamment par le défilé militaire et civil en présence des autorités de l’État. Les semaines précédant cette célébration sont consacrées à l’installation des infrastructures, aux répétitions des unités engagées et aux différents essais logistiques.

Le dispositif exceptionnel de circulation restera en vigueur jusqu’au 2 août 2026, date annoncée par la Direction générale de la Police républicaine, avant un retour progressif aux conditions habituelles de circulation sur cet axe stratégique de Cotonou.