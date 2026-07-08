Bénin : la ministre Awaou Baco en visite à la GDIZ

L’industrialisation prend une dimension sociale de plus en plus affirmée au Bénin. En visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), Awaou Baco, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’emploi, a évalué les dispositifs mis en place pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Cette visite officielle a permis d’apprécier le lien établi entre les besoins des entreprises industrielles et les mécanismes de formation professionnelle.

Au cours de son déplacement sur le site de la GDIZ, la ministre a échangé avec les responsables de la plateforme industrielle autour des moyens de renforcer l’accès des jeunes à l’emploi. Les discussions ont porté sur les passerelles entre les structures de formation, les services chargés de l’emploi et les entreprises installées dans la zone (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !).

Sur le terrain, la délégation ministérielle a pu observer le fonctionnement de ce dispositif. Des jeunes sont accueillis au sein des unités de production, suivent des formations adaptées aux métiers industriels avant d’être progressivement intégrés dans les entreprises lorsque leurs compétences correspondent aux besoins identifiés.

La GDIZ développe un modèle associant production et montée en compétences

Au-delà de l’installation d’usines, la GDIZ poursuit le développement d’un écosystème destiné à accompagner la qualification de la main-d’œuvre locale. Cette approche repose sur un rapprochement entre les besoins des investisseurs et les profils disponibles sur le marché de l’emploi.

Les entreprises implantées dans la zone bénéficient ainsi d’un vivier de travailleurs formés aux exigences de leurs activités, tandis que les jeunes accèdent à des parcours leur permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de développer de nouvelles compétences.

Créée pour soutenir la transformation locale des matières premières et renforcer la capacité industrielle nationale, la plateforme accueille aujourd’hui plusieurs unités spécialisées dans des secteurs tels que le textile, l’habillement, l’agro-industrie, la transformation du bois ou encore la fabrication de produits manufacturés.

L’industrie au cœur de la stratégie économique du Bénin

La visite de Awaou Baco intervient alors que le gouvernement béninois poursuit sa politique de développement industriel à travers la montée en puissance de la GDIZ. Cette zone économique spéciale constitue l’un des principaux outils de la stratégie nationale visant à accroître la transformation locale des ressources, à créer des emplois et à attirer des investissements.

La loi portant création des zones économiques spéciales offre un cadre destiné à favoriser l’implantation d’entreprises industrielles grâce à un environnement adapté aux investisseurs. Les autorités misent également sur ces espaces pour améliorer l’employabilité des jeunes en rapprochant les dispositifs de formation des besoins réels du secteur productif.

À l’issue de cette visite, les échanges engagés entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’emploi et les responsables de la GDIZ devraient se poursuivre afin de renforcer les mécanismes de coopération entre les acteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’industrie, avec pour objectif d’élargir les opportunités offertes aux jeunes et aux entrepreneurs.