Bénin : le concours pour le Prytanée militaire et le Lycée militaire de jeunes filles prévu le 23 juillet

Douze centres d’examen accueilleront, le jeudi 23 juillet 2026, les candidats au concours d’entrée en classe de 6ème du Prytanée Militaire de Bembèrèkè et du Lycée Militaire de Jeunes Filles. Seuls les élèves classés parmi les cinquante premiers par sexe et par département au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) session 2026 sont concernés, selon un communiqué de l’Etat-major général des Forces Armées Béninoises daté du 16 juillet 2026.

Une liste consultable dans plusieurs administrations

Les parents des candidats admissibles peuvent vérifier le classement de leur enfant auprès des Directions Départementales des Enseignements Maternel et Primaire, des Directions Départementales de la Police Républicaine, ainsi qu’à la Direction des Ecoles et des Sports de l’Etat-major général. Le document signé par le Général de corps d’armée Fructueux Gbaguidi précise que les candidats devront se munir d’une carte d’identité nationale ou scolaire pour composer.

Le Prytanée Militaire de Bembèrèkè, situé dans le département du Borgou, forme depuis sa création dans les années 1970 des jeunes gens appelés Enfants de Troupe. Son pendant féminin, le Lycée Militaire de Jeunes Filles, a ouvert plus tardivement pour permettre aux filles d’accéder au même cursus. Les deux établissements dispensent un encadrement moral, intellectuel et physique destiné à préparer les élèves aussi bien aux carrières militaires qu’à des parcours civils au service de l’Etat.

Un centre d’examen par département

Chaque département du pays dispose d’un site de composition unique. Dans l’Atacora, les épreuves se dérouleront à l’Ecole Urbaine Centre de Natitingou, tandis que la Donga accueillera ses candidats à l’Ecole Urbaine Centre de Djougou I. Le département du Borgou a retenu le Complexe Scolaire de Wansirou, à Parakou, et celui de l’Alibori l’Ecole Urbaine Centre de Kandi.

Pour le Zou, rendez-vous est donné à l’Ecole Primaire Publique Ghezo Yeme d’Abomey, et pour les Collines à l’Ecole Urbaine Centre de Dassa-Zoumè. Les candidats du Mono composeront au Complexe Scolaire Guinkomey, à Lokossa, ceux du Couffo à l’Ecole Urbaine Centre d’Aplahoué.

Dans l’Atlantique, le centre retenu est l’Ecole Urbaine Centre d’Allada. Le Littoral accueillera les épreuves à l’école primaire publique Gbégamey Sud, à Cotonou. Enfin, les candidats de l’Ouémé se rendront à l’Ecole Urbaine Centre de Porto-Novo, et ceux du Plateau à l’Ecole Urbaine Centre de Pobè.

Un concours très sélectif

Le filtrage en amont, limité aux cinquante meilleurs élèves de chaque département et par sexe au CEP, réduit le nombre de candidats autorisés à se présenter. Chaque année, plusieurs milliers d’enfants béninois obtiennent le CEP, mais seule une fraction résiduelle accède ainsi à la présélection pour ces deux établissements militaires, réputés pour leur discipline et leurs taux de réussite élevés aux examens nationaux ultérieurs, notamment au Baccalauréat.