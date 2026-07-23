Bénin : les ambassadeurs de l’Équipe Europe rencontrent le préfet d'Almeida avant leur visite

Une mission de terrain de l’Équipe Europe a débuté ce mercredi 22 juillet 2026 dans le département du Couffo. Les ambassadeurs européens ont entamé leur programme par une visite de courtoisie aux autorités préfectorales à Aplahoué, avant une série de déplacements consacrés à plusieurs projets de coopération.

Cette tournée, organisée sur le plan logistique par l’Ambassade des Pays-Bas, coïncide avec une session de formation au leadership réunissant de jeunes issus de différents secteurs d’activité. Cette initiative est portée par la Fondation Friedrich-Ebert dans le cadre de la coopération entre l’Allemagne et le Bénin.

Une coopération axée sur plusieurs secteurs

Prenant la parole à l’ouverture de la rencontre, le préfet du Couffo, Rufino d’Almeida, a souhaité la bienvenue à la délégation européenne. Il a expliqué que la présence des jeunes en formation visait à leur permettre de découvrir concrètement les actions menées dans le cadre des partenariats entre le Bénin et les pays européens. Selon lui, ces participants pourraient devenir, à l’avenir, des responsables publics ou des représentants diplomatiques.

Chef de la délégation, Stéphane Mund, ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, a rappelé que ces missions communes sont organisées plusieurs fois par an afin de mieux suivre les projets financés par l’Union européenne et ses États membres. Il a salué le travail de son homologue Joris Jurriens, qui a coordonné cette visite.

Selon lui, cette démarche permet aussi de renforcer la coordination entre les représentations diplomatiques européennes présentes au Bénin. Il a ajouté que les diplomates souhaitent rester proches des réalités du terrain. « Être au contact de la population », a-t-il résumé.

Un programme de visites pendant deux jours

La délégation prévoit de visiter plusieurs sites répartis dans le Couffo et le Mono. Le programme comprend des étapes consacrées à la réserve de biosphère du Mono, aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive, à la protection des enfants, à l’électrification rurale ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’apprentissage. Ces domaines figurent parmi les principaux axes de coopération soutenus par l’Union européenne au Bénin.

Le Couffo présente ses atouts et ses défis

Au cours de la rencontre, le secrétaire général de la préfecture, Jean Houétognon, a présenté les caractéristiques du département. Le Couffo couvre une superficie de 2 404 km² et compte six communes, 54 arrondissements ainsi que 400 villages et quartiers de ville. Sa population, estimée à près d’un million d’habitants en 2026, repose largement sur l’agriculture avec des productions comme le maïs, le niébé, le manioc, l’orange ou encore la tomate.

Les autorités départementales ont également évoqué plusieurs priorités, parmi lesquelles le maintien des filles dans le système éducatif, la lutte contre le travail des enfants et les violences basées sur le genre, le développement d’unités de transformation agricole, l’amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que le renforcement des infrastructures scolaires et de la gestion des déchets ménagers. Créé lors du redécoupage administratif du Bénin et devenu opérationnel en 2016, le Couffo fait partie des douze départements du pays.