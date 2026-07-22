Bénin : Les inscriptions dans les lycées techniques ouvertes à partir du 20 juillet 2026

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chargé de la Formation Technique, annonce l’ouverture officielle des registres d’inscription pour la formation à titre payant pour l’année scolaire 2026-2027. La période de dépôt des dossiers s’étend du lundi 20 juillet au vendredi 04 septembre 2026 à 17 heures précises.

Cette opportunité s’adresse aux élèves désireux d’embrasser des cursus professionnels, techniques ou médicaux. Les formations proposées sont réparties entre : Les Lycées Techniques Professionnels (LTP) : formations conduisant au Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM) dans des secteurs d’avenir (énergies renouvelables, sécurité informatique, froid sanitaire, etc.), au Diplôme de Technicien (DT), ainsi qu’au Baccalauréat technologique (séries G1, G2, G3, F1, F2, F3, F4).

L’École de Formation Médico-Sociale (EFMS) de Parakou et son annexe de Djougou : spécialités d’hygiéniste d’assainissement et d’hygiéniste de salles pour l’obtention du Diplôme d’État. Les Lycées Techniques Agricoles (LTA) : formations au DTM axées sur l’aviculture, la pisciculture, la conduite de productions horticoles et diverses cultures.

Les candidats doivent être titulaires du BEPC, du CAP ou d’un diplôme équivalent, et respecter les limites d’âge (14 à 25 ans selon la formation) ainsi que des critères de moyennes minimales dans les matières clés (Mathématiques, Sciences, Langues).

Le dossier de candidature comprend notamment une fiche téléchargeable sur www.educmaster.com, l’acte de naissance, les bulletins de notes, la copie légalisée du diplôme et une quittance de 2.000 FCFA pour les frais d’étude de dossier. Les admis au BEPC 2026 peuvent fournir la liste officielle des admis signée par la DDESTFP. Les dossiers sont reçus dans les DDESTFP, LTP, LTA et à l’EFMS.