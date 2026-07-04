Bénin : réhabilitation du Boulevard Saint-Michel, voici les déviations prévues

Quatre mois et demi de fermetures attendent les usagers du Boulevard Saint-Michel à Cotonou. La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé la fermeture de la section reliant le Carrefour SONEB au Boulevard de la Marina, du 04 juillet au 15 novembre 2026, dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).

Les travaux se dérouleront en deux temps. Une première phase couvrira le tronçon entre le Carrefour SONEB et le carrefour État-Major de l’Armée de l’Air/Vice-Présidence, du 04 juillet au 15 septembre 2026. Une seconde phase prendra le relais jusqu’au Boulevard de la Marina, du 16 septembre au 15 novembre 2026. Les deux sens de circulation sont concernés sur l’ensemble de l’axe.

Un itinéraire de contournement par le port autonome

Pour les automobilistes circulant entre la Place de l’Amazone et le Carrefour SONEB, la SIRAT SA recommande un détour passant par le Port Autonome de Cotonou, puis le carrefour dit « Trois Banques », avant de rejoindre la voie bitumée longeant la direction de l’Immigration. Ce même parcours s’applique dans le sens inverse. L’Avenue Jean-Paul II reste quant à elle totalement dégagée pendant toute la durée du chantier, offrant une alternative pour les trajets ne nécessitant pas l’accès direct au boulevard fermé. Les riverains, les institutions installées sur le tracé ainsi que les chantiers locaux conservent un accès garanti malgré la fermeture générale, précise la SIRAT SA.

Appel au respect de la signalisation et des limitations de vitesse

La SIRAT SA présente ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés par ce nouveau chantier et les invite à respecter les limitations de vitesse, la signalisation temporaire ainsi que les couloirs de circulation provisoire mis en place sur le site. La première phase des travaux s’achèverait le 15 septembre 2026, avant l’ouverture de la seconde section jusqu’au 15 novembre 2026, date de livraison prévue pour l’ensemble du chantier sur le Boulevard Saint-Michel.