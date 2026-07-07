Classement mondial de la générosité : l'Afrique domine avec 4 pays dans le top 5

Quatre des cinq nations les plus généreuses au monde se trouvent sur le continent africain, selon le classement 2025 de la Charities Aid Foundation (CAF). Le Nigeria arrive en tête, devant l’Égypte, le Ghana, la Chine et le Kenya. L’enquête, menée par Focaldata auprès de plus de 50 000 personnes dans 101 pays, mesure la part du revenu personnel consacrée aux dons — à des associations, à des proches ou inconnus dans le besoin, ou à des causes religieuses.

Les Nigérians ont donné en moyenne 2,83% de leurs revenus en 2024, un record mondial. Selon le CAF, 89% d’entre eux ont fait un don monétaire au cours de l’année étudiée, soit le taux de participation le plus élevé des 101 pays sondés. Le volontariat suit la même tendance : les Nigérians ont consacré environ 13,5 heures par an à des actions bénévoles, contre une moyenne mondiale proche de neuf heures.

Un classement qui bouscule le lien entre richesse et générosité

Cette configuration confirme un constat central du rapport : les pays à revenu faible ou intermédiaire donnent proportionnellement davantage que les pays riches. Les habitants des nations à faibles revenus ont ainsi donné en moyenne 1,45% de leurs revenus, contre 0,70% dans les pays à hauts revenus — un rapport du simple au double. L’Afrique se distingue comme le continent le plus généreux, avec un don moyen de 1,54% des revenus, largement au-dessus de la moyenne européenne, établie à 0,64%.

Des motivations ancrées dans les pratiques communautaires

Les chercheurs attribuent la performance du Nigeria à une culture de solidarité communautaire, mêlant offrandes religieuses, zakat et entraide directe entre voisins et familles. « Il est notable que la générosité ne corrèle pas nécessairement avec la richesse ou même la sécurité« , a déclaré Neil Heslop, directeur général du CAF, lors de la présentation des résultats.

À l’échelle mondiale, les dons directs à des personnes dans le besoin (38%) devancent légèrement ceux versés aux associations (36%), tandis qu’un quart des donateurs ont privilégié une organisation ou une cause religieuse. Le don moyen mondial s’établit à 1,04% du revenu mensuel après impôts. Les causes les plus soutenues concernent l’enfance et la jeunesse, suivies de la lutte contre la pauvreté et des causes religieuses.

Le top 5 mondial de la générosité

1. Nigeria – 2,83% du revenu donné

2. Égypte – 2,45%

3. Ghana – 2,19%

4. Chine – 2,19%

5. Kenya – 2,13%

Le CAF doit publier en septembre un second volet du rapport, consacré cette fois aux défis rencontrés par les organisations caritatives elles-mêmes dans 27 pays, dont les résultats détailleront les contraintes de financement et de confiance envers les ONG locales et internationales.