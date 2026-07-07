Deux explosions près de l'hôtel où séjournait Macron en Syrie, l'Élysée rassure

Deux déflagrations à quelques mètres de l’hôtel où logeait le chef de l’État français en pleine visite historique : la capitale syrienne a été secouée mardi 7 juillet, dans le quartier où séjournait Emmanuel Macron, sans faire de victime connue du côté de la délégation française. Le président français se trouvait alors au palais présidentiel pour un entretien avec son homologue syrien Ahmad al-Chareh, selon France Télévisions. « Le président français est sain et sauf », a fait savoir l’Élysée.

Des impacts près de l’hôtel Four Seasons

Les deux explosions se sont produites dans le centre de la capitale syrienne, à proximité du siège du ministère du Tourisme, un bâtiment qui fait face à l’hôtel de luxe Four Seasons où Emmanuel Macron avait passé la nuit précédente. Le souffle des explosions aurait brisé plusieurs fenêtres du ministère. Des forces de sécurité syriennes se sont déployées massivement sur les lieux, tandis que des ambulances convergeaient vers le secteur, sirènes hurlantes. L’accès aux journalistes y est pour l’heure bloqué, rendant impossible toute vérification indépendante sur le terrain.

Les autorités syriennes ne se sont pas encore prononcées officiellement sur l’origine de l’incident. Selon des médias syriens, dont le quotidien Al-Watan et la chaîne Syria TV, les deux déflagrations résultent d’engins explosifs, l’un d’eux ayant possiblement visé un véhicule qui a pris feu sur place. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un véhicule calciné ainsi que des traces de sang sur la chaussée, sans qu’aucun bilan humain n’ait été communiqué à ce stade.

Le programme officiel maintenu malgré l’incident

Du côté français, la ligne est celle de la continuité. « Le programme se poursuit », a indiqué l’Élysée, qui précise qu’une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d’État reste programmée. Un membre de la délégation française présent à Damas a confirmé que l’entretien élargi entre les deux présidents et leurs délégations respectives se déroulait normalement au moment des explosions, à l’intérieur du palais présidentiel.

Cet épisode survient au deuxième jour d’une visite déjà qualifiée d’historique par l’agence syrienne Sana : c’est la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad, fin 2024, qu’un chef d’État d’une puissance occidentale se rend en Syrie, et la première visite d’un président français dans le pays depuis celles de Nicolas Sarkozy en 2008 et 2009. Emmanuel Macron était arrivé lundi soir à Damas, accueilli par le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chaibani, avant un dîner de travail informel avec Ahmad al-Chareh. La délégation française, qui compte notamment les dirigeants de CMA-CGM et de TotalEnergies, devait évoquer mardi la reconstruction du pays et la reprise des investissements économiques, dans un contexte où Damas s’apprêterait à commander huit avions au constructeur européen Airbus.

Une conférence de presse conjointe entre Emmanuel Macron et Ahmad al-Chareh doit encore se tenir mardi après-midi, avant le départ du président français prévu en soirée vers Ankara pour le sommet de l’OTAN.