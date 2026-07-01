Football: pour Ibrahimovic, 3 des 5 meilleurs joueurs au monde sont français

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein, la France a de nouveau impressionné hier soir face à la Suède. Les Bleus de Deschamps se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en l’emportant sur le score sans appel de trois buts à zéro. Une prestation remarquée par Zlatan Ibrahimovic, pour qui trois des cinq meilleurs joueurs au monde évoluent actuellement sous le maillot de l’équipe de France.

À vrai dire, ces trois joueurs sont les trois de devant. Il s’agit de Kylian Mbappé, d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise. Les trois s’entendent à la perfection et réalisent un début de mondial tout simplement exceptionnel. Mbappé a déjà marqué six buts contre quatre pour Dembélé. Olise, lui, en est déjà à sa cinquième passe décisive.

Qui d’autre compose ce top 5 des meilleurs joueurs ?

Selon la légende suédoise, d’autres joueurs peuvent prétendre à intégrer ce classement, à commencer par Erling Haaland. Le Norvégien a lui aussi marqué les esprits cette semaine en inscrivant le but qui a permis à son équipe de se qualifier pour le tour suivant. Il a également nommé Lamine Yamal, pour d’évidentes raisons.

Malgré tout, pour Zlatan, c’est bien la France qui reste le grand favori de cette compétition. Pour beaucoup d’ailleurs, les Bleus semblent même au-dessus du lot. Attention cependant à l’excès de confiance. L’Argentine, l’Espagne mais aussi l’Angleterre et le Portugal rêvent de les faire tomber.

Quid de la suite de la compétition ?

La France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle jouera face au Paraguay. Ce sera l’occasion pour les fans des Bleus et les amateurs de beau jeu de retrouver ce trio offensif qu’Ibrahimovic considère comme étant le plus impactant au monde. La rencontre aura lieu le 4 juillet prochain, à partir de 23h, au Lincoln Financial Field de Philadelphie.