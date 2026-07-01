France: À 23 ans, Mickaël Gies s'effondre pendant sa formation militaire

Une formation de parachutiste vire au drame dans le sud-ouest de la France. Mickaël Gies, un jeune militaire de 23 ans, est mort ce mercredi 1er juillet après un malaise survenu en plein entraînement, a annoncé le ministère des Armées et des Anciens Combattants. L’incident s’est produit sur un terrain d’instruction militaire situé entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.

Une prise en charge immédiate restée sans effet

Le jeune soldat participait à un exercice préparatoire à l’obtention de son brevet de parachutiste lorsqu’il aurait été frappé par un arrêt cardiaque, selon le communiqué ministériel. Les secours se sont organisés en plusieurs temps : premiers gestes sur place, arrivée des pompiers, puis médicalisation par une unité d’urgence mobile. Malgré cette chaîne de secours rapide, Gies n’a pas survécu à son transfert vers le centre hospitalier de Pau. Les causes exactes du décès restent à établir : une autopsie a été ordonnée pour déterminer les circonstances précises de ce malaise.

Originaire de Madagascar, Gies venait de rejoindre les rangs de l’armée de Terre. Son engagement, signé le 5 mai 2026, l’avait conduit à intégrer une unité de cavalerie parachutiste stationnée à Tarbes. Deux mois après son incorporation, il achevait sa formation générale initiale, une étape obligatoire avant toute spécialisation.

Un jeune engagé décrit comme prometteur

Le régiment auquel appartenait le militaire a rendu hommage à sa mémoire dans un communiqué, saluant un profil qui s’était rapidement distingué parmi les nouvelles recrues, doté selon l’unité de « qualités évidentes de meneur d’hommes ». Le texte ajoute que Gies avait gagné en quelques semaines l’estime de ses camarades comme de sa hiérarchie.

Le général Pierre Schill, à la tête de l’armée de Terre française, a également réagi publiquement à l’annonce du décès, adressant son soutien à la famille et aux proches du jeune homme au nom de l’ensemble des forces terrestres. Le régiment s’est associé à ce message de compassion, évoquant la mémoire d’un soldat apprécié de tous.

Un terrain d’entraînement habitué aux exercices intensifs

Le site où s’est produit le drame sert depuis plus d’un siècle et demi à l’instruction des troupes françaises, notamment pour les exercices de tir et les sauts en parachute. Il constitue l’un des principaux terrains d’aguerrissement utilisés par les unités parachutistes basées dans la région, avec des zones de saut comptant parmi les plus vastes du pays. C’est dans ce cadre que se déroulait la formation suivie par Gies au moment de son malaise.

Les résultats de l’autopsie devraient permettre de déterminer si des facteurs médicaux préexistants sont à l’origine du malaise. Le ministère des Armées et des Anciens Combattants n’a pas communiqué de calendrier pour la publication de ces conclusions.