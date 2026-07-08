France-Maroc : ce que révèlent les statistiques avant le quart de finale du Mondial

France et Maroc se retrouvent jeudi 9 juillet au Stade de Boston pour une place en demi-finale du Mondial 2026, quatre ans après leur demi-finale de 2022 remportée par les Bleus. Selon les données publiées par la FIFA, les deux sélections abordent ce quart de finale avec des parcours statistiquement très différents.

Une France à l’efficacité offensive constante

Les Bleus ont validé leurs cinq premiers matches du tournoi sans le moindre revers. En phase de groupes, l’équipe de Didier Deschamps a battu le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), avant de dominer la Suède 3-0 en seizièmes de finale. Le passage en huitièmes s’est révélé plus disputé : les Bleus n’ont battu le Paraguay que 1-0, un score qui a dévoilé peut-être un visage plus tenace de la sélection.

Cette victoire étriquée n’a pas rompu la dynamique du groupe. Les Bleus restent sur une série de douze matches officiels sans défaite, dont sept succès consécutifs. Treize des seize dernières victoires ont été obtenues avec au moins deux buts d’écart, ce qui souligne la capacité collective à faire la différence une fois le verrou ouvert.

Sur le plan offensif, Kylian Mbappé est l’un des deux seuls joueurs de l’histoire du Mondial à avoir marqué au moins sept buts lors de deux éditions distinctes, un total renforcé par son penalty inscrit contre Paraguay. À ses côtés, Michael Olise a participé à huit buts lors de ses six dernières sélections, dont cinq passes décisives délivrées uniquement pendant cette Coupe du monde — il ne serait plus qu’à trois unités du record historique de la compétition dans cette catégorie.

Un Maroc plus irrégulier, mais invaincu

Le parcours des Lions de l’Atlas est marqué par davantage de rebondissements. Maroc a terminé deuxième du Groupe C avec 7 points, à égalité avec le Brésil, départagé à la différence de buts. Le bilan de groupe se compose d’un match nul face à Brésil (1-1), d’une victoire nette contre l’Écosse (1-0) et d’un succès plus laborieux face à Haïti (4-2), obtenu après avoir été mené à deux reprises.

En seizièmes de finale, la qualification s’est jouée dans la douleur contre les Pays-Bas : malgré une nette domination du jeu, Maroc a concédé l’ouverture du score à la 72e minute avant d’égaliser dans le temps additionnel grâce à une tête d’Issa Diop, puis de l’emporter aux tirs au but (3-2). En huitièmes, les Marocains ont livré leur match le plus abouti du tournoi, battant le Canada, pourtant coorganisateur de la compétition, sur le score sans appel de 3-0 — une victoire obtenue avec seulement quatre tirs cadrés, signe d’une efficacité clinique dans le dernier geste.

Ismael Saibari, titulaire en pointe à chaque match depuis le début du tournoi, s’est imposé comme l’un des hommes forts de la sélection avec trois buts inscrits, une performance inédite pour un joueur africain lors d’une même édition. Maroc reste invaincu depuis dix matches officiels, une série entamée après la finale de la CAN.

Discipline et duels individuels

Sur le plan disciplinaire, Maroc s’est montré particulièrement mesuré : la sélection n’a reçu qu’un seul carton jaune, voire aucun, lors de quatre de ses cinq matches disputés dans ce Mondial. Sept des neuf dernières défaites marocaines en Coupe du monde ne l’ont été que d’un but d’écart, ce qui traduit une équipe compétitive même dans la défaite.

Cette affiche aura par ailleurs une saveur particulière pour plusieurs joueurs qui se côtoient en club. Achraf Hakimi, après deux saisons aux côtés de Mbappé et Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, connaît parfaitement leurs déplacements et leurs habitudes de jeu — une familiarité technique qui vaut dans les deux sens.

Forces et fragilités : qui a l’avantage ?

Les deux séries statistiques dessinent deux profils distincts. Bleus s’appuient sur une régularité rare : cinq matches, cinq victoires, et une attaque qui a longtemps tourné à plus de trois buts par rencontre avant de se resserrer face à Paraguay. Cette capacité à alterner les rythmes constitue un indicateur de maturité collective en phase à élimination directe. Solidité défensive des Bleus, qui n’ont jamais été menés au tableau d’affichage depuis le début du tournoi, représente un autre repère favorable.

Lions de l’Atlas, de leur côté, ont montré un profil plus accidenté mais tout aussi révélateur : deux qualifications arrachées dans les derniers instants, contre Haïti puis Pays-Bas, témoignent d’une capacité de résilience mentale, un facteur qui compte à ce stade de la compétition. Large victoire contre Canada illustre une efficacité clinique quand Marocains parviennent à imposer leur jeu. Leur point faible reste la gestion des temps forts adverses, comme lors du but concédé contre Pays-Bas après une longue période de domination.

Sur le plan comptable, équipe française affiche la meilleure attaque du tournoi jusqu’ici et un capitaine historiquement décisif en phase finale. Sélection marocaine peut compter sur une série de dix matches sans défaite et une discipline exemplaire qui limite les absences pour suspension. Deux équipes se connaissent bien sur le plan individuel, ce qui pourrait réduire l’effet de surprise et rapprocher les chances d’un match serré, dans la lignée de leur demi-finale de 2022, remportée 2-0 par les Bleus.

Le rendez-vous

Coup d’envoi sera donné à 21h00 GMT au Foxborough Stadium de Boston. Une victoire française permettrait à Deschamps de disputer là son 25e match en phase finale de Coupe du monde, égalant le record, et propulserait les Bleus parmi les trois seules sélections à avoir atteint trois demi-finales consécutives. Vainqueur affrontera en demi-finale l’un des quatre représentants du groupe Portugal-Espagne-États-Unis-Belgique.