Gaza : l'armée israélienne tue le gardien de but Saleem Al-Ashqar en pleine Coupe du monde

Le contraste est frappant : pendant que des millions de spectateurs suivent la Coupe du monde depuis des stades ultramodernes, un gardien de but est abattu à Gaza en allant chercher du gaz pour son foyer. Saleem Al-Ashqar, 32 ans, portier du club Khadamat Khan Younis, a été tué mercredi par des tirs de l’armée israélienne à Al-Qarara, au nord-est de Khan Younis, selon un communiqué de la Fédération palestinienne de football (PFA).

Le joueur se déplaçait à vélo pour remplir une bouteille de gaz destinée à son domicile lorsque la zone a essuyé des tirs provenant d’un char stationné à proximité. Une balle perdue se serait logée dans son abdomen, provoquant une hémorragie interne sévère et des dommages à l’estomac, aux intestins, au foie et au pancréas, selon les informations transmises par la PFA. Transporté en urgence à l’hôpital, il n’aurait pas survécu à ses blessures, les capacités du système de santé de l’enclave étant très réduites.

Un joueur formé dans plusieurs clubs de l’enclave

Originaire de Gaza, Al-Ashqar avait porté les couleurs d’Al-Aqsa et d’Al-Masdar avant de rejoindre Khadamat Khan Younis, où il occupait le poste de gardien titulaire. Marié depuis cinq mois, il laisse une épouse enceinte de leur premier enfant. Seul garçon de sa fratrie, il était entouré de sept sœurs.

Sa mort porterait à 1 009 le nombre de sportifs palestiniens tués depuis le déclenchement du conflit en octobre 2023, un bilan qui inclurait au moins 567 footballeurs, d’après les chiffres avancés par la PFA. L’instance a également fait état de 265 infrastructures sportives endommagées dans l’enclave depuis le début de la guerre, dont 184 entièrement détruites et 81 partiellement touchées, privant des milliers de jeunes de la pratique sportive.

Un hommage venu du Chili

Le club Deportivo Palestino, fondé au début du XXe siècle par des immigrants palestiniens installés au Chili, a réagi dès mercredi à l’annonce de la mort d’Al-Ashqar. Dans un communiqué, la formation santiaguine a estimé que « nous sommes bouleversés que de tels événements continuent de se produire », réclamant justice et paix.

L’annonce intervient alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Plusieurs rencontres du tournoi ont donné lieu à des gestes de soutien envers Gaza : des supporters algériens ont déployé des drapeaux et entonné des chants lors du match face à l’Argentine à Kansas City, tandis que des supporters jordaniens ont rendu hommage à leurs « frères et sœurs palestiniens » avant leur propre confrontation contre l’Argentine, à Arlington, au Texas.

Des conditions de vie qui restent critiques à Gaza

Malgré la visibilité internationale offerte par le Mondial, la population de l’enclave continuerait de faire face à des coupures d’électricité, des déplacements forcés et la poursuite des combats, selon des témoignages recueillis sur place. Le responsable palestinien du dossier sportif, cité par plusieurs médias, aurait souligné que l’impact du conflit dépassait les seules infrastructures détruites, évoquant des conséquences psychologiques et sociales durables sur les athlètes et leurs familles. La PFA n’a pas précisé si une enquête formelle serait ouverte sur les circonstances exactes du tir ayant coûté la vie à Al-Ashqar.