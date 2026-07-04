Inondations au Bénin : les 08 consignes du gouvernement pour se protéger

Les autorités béninoises renforcent leur dispositif de prévention après plusieurs jours de fortes pluies enregistrées sur le territoire national. Dans un communiqué publié ce samedi 4 juillet, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique appelle les populations à redoubler de vigilance face aux risques d’inondations et rappelle huit consignes destinées à limiter les accidents et les pertes humaines.

Selon le ministère, les prévisions météorologiques annoncent la poursuite des intempéries dans les prochaines semaines, avec un risque accru de débordement des cours d’eau et de sinistres dans plusieurs localités. Les services de l’Agence béninoise de protection civile indiquent que la montée des eaux menace des habitations fragilisées, augmente les risques d’effondrement et expose davantage les populations aux accidents.

Huit recommandations pour limiter les risques

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique demande aux citoyens d’appliquer les mesures suivantes :

respecter les mesures prises par les autorités politico-administratives compétentes, notamment celles relatives à l’évacuation des personnes et des biens vers des familles d’accueil ou des lieux plus sûrs ; éviter toute traversée de ponts submergés ou de zones inondées, quels que soient les moyens de déplacement utilisés ; évacuer sans délai les zones susceptibles d’être inondées et les habitations menacées d’effondrement ou par la montée des eaux ; éviter la traversée des cours d’eau de nuit ; éviter les surcharges des barques, en violation de la réglementation sur le transport fluvio-lagunaire ; s’abstenir de se baigner dans les cours d’eau ou d’y faire ses besoins ; éviter de faire usage des eaux contaminées comme eaux de boisson ; signaler sans délai toute situation de danger aux agents de protection civile en composant le 118.

« Le respect rigoureux de ces consignes demeure le moyen le plus efficace de préserver les vies humaines et de limiter les conséquences des intempéries », souligne le ministère dans son communiqué.

Des localités déjà touchées par les fortes pluies

Cet appel intervient alors que plusieurs épisodes de fortes pluies ont déjà été enregistrés ces derniers jours dans le sud du Bénin, provoquant des montées d’eau et des inondations dans certaines localités.

Les autorités préfectorales et communales, mobilisées aux côtés de l’Agence béninoise de protection civile, poursuivent les opérations de sensibilisation et les actions destinées à réduire les risques de catastrophe. Elles suivent également l’évolution de la situation dans les zones les plus exposées aux débordements des cours d’eau.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique rappelle que la saison des pluies se poursuit et que les dispositifs de veille resteront activés. Les populations sont invitées à respecter les consignes diffusées par les autorités locales et à signaler rapidement toute situation pouvant mettre des vies en danger.