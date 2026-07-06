La France fixe un ultimatum à Ibrahim Traoré pour le départ des diplomates burkinabè

Une nouvelle étape de tension diplomatique s’ouvre entre la France et le Burkina Faso, alors que Paris demande le départ des représentants burkinabè sur son sol dans un délai contraint. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé que l’ensemble du personnel diplomatique burkinabè devait quitter le territoire français d’ici lundi soir, dans un contexte de rupture des relations bilatérales et de réciprocité assumée par les deux capitales.

Cette décision intervient quelques jours après la rupture officielle des relations diplomatiques initiée par Ouagadougou. Paris répond désormais par des mesures équivalentes, tout en assurant maintenir une position de principe sur la sécurité de ses ressortissants et la lutte contre les groupes armés au Sahel.

Une mesure de réciprocité après la rupture diplomatique

Le Quai d’Orsay a confirmé que les derniers diplomates français présents à Ouagadougou avaient déjà regagné la France en fin de semaine précédente, actant de facto la fin de la présence diplomatique française sur place. Dans la foulée, Paris a notifié aux autorités burkinabè la nécessité de procéder au rapatriement de leurs équipes diplomatiques.

Le ministère français évoque une application stricte du principe de réciprocité, utilisé dans les relations internationales lorsque deux États mettent fin à leurs liens diplomatiques. Cette procédure implique généralement la fermeture des représentations officielles et le retrait simultané des personnels consulaires.

La France rappelle également la présence de plus de 2.000 ressortissants français inscrits au registre consulaire au Burkina Faso, tandis que plus de 6.000 Burkinabè vivent sur le territoire français. Ces chiffres illustrent les possibles conséquences humaines directes de la dégradation des relations entre les deux pays.

Accusations, sécurité et tensions narratives entre Paris et Ouagadougou

Dans sa communication, le ministère français des Affaires étrangères a rejeté les accusations formulées par les autorités burkinabè concernant un supposé soutien de la France à des groupes terroristes opérant dans la région sahélienne. « Nous condamnons fermement toutes les attaques terroristes et réitérons notre soutien aux populations civiles du Sahel », a déclaré le Quai d’Orsay. Cette escalade diplomatique s’inscrit dans une dynamique plus large engagée depuis 2023, marquée par le retrait progressif des forces françaises du Sahel et la remise en cause des accords de coopération sécuritaire par les autorités de transition burkinabè.

Une réorientation stratégique assumée par Ouagadougou

Depuis la rupture progressive avec Paris, le Burkina Faso a engagé une politique de diversification de ses partenariats extérieurs. Les autorités burkinabès affirment vouloir construire des relations basées sur la souveraineté et la non-ingérence, tout en ouvrant de nouveaux axes de coopération.

Cette stratégie s’est traduite par un rapprochement avec plusieurs puissances non occidentales, notamment dans les domaines sécuritaire et économique. Des accords ont été évoqués avec la Russie, la Turquie et la Chine, dans une logique de rééquilibrage des partenariats internationaux.

Dans cette nouvelle orientation, Ouagadougou s’inscrit également dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui défend une approche commune de la coopération internationale et de la sécurité régionale.

Les autorités burkinabè n’ont pas encore communiqué officiellement sur les modalités précises du rapatriement des diplomates présents en France, mais la décision française fixe désormais une échéance claire pour l’exécution de la mesure. Aucune nouvelle phase de négociation n’a été annoncée entre les deux capitales à ce stade, laissant la relation bilatérale dans une configuration de rupture totale dont les contours diplomatiques restent en cours de redéfinition.