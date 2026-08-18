Maroc : L'influenceuse Soukaina Glamour condamnée à 10 mois, avec une mesure très lourde

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné Soukaina Glamour à dix mois de prison ferme le lundi 17 août 2026, avec une interdiction d’utiliser et d’apparaître sur les réseaux sociaux pendant trois ans. L’influenceuse devra également s’acquitter d’une amende de 500 dirhams, selon plusieurs médias marocains rapportant le jugement.

Une interdiction de trois ans sur les réseaux sociaux

La mesure complémentaire touche directement l’activité numérique de Soukaina Janah, connue sous le pseudonyme de Soukaina Glamour. La juridiction lui interdit pendant trois ans de recourir aux plateformes sociales ou d’y apparaître, alors que les poursuites portent précisément sur des contenus diffusés sur internet.

Comme nous l’avons rapporté précédemment, l’affaire concerne des vidéos considérées par les autorités judiciaires comme contraires à la pudeur publique et aux bonnes mœurs. L’enquête avait été ouverte après le signalement de contenus publiés sur une plateforme sociale.

L’influenceuse avait été arrêtée le 12 août à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le Maroc à bord d’un vol international. Son interpellation était intervenue dans le cadre de l’enquête conduite sous la supervision du parquet.

Des récits publiés avant le jugement faisaient également état d’une contestation de certains contenus par Soukaina Glamour. Elle avait soutenu que des éléments diffusés avaient été manipulés, avec une référence à des techniques d’intelligence artificielle. Ce point doit toutefois être distingué des faits retenus dans la décision judiciaire, les sources consultées sur le verdict ne confirmant pas que cette contestation ait été retenue par le tribunal.

Une précédente condamnation en 2020

Cette nouvelle peine intervient plusieurs années après une première condamnation de Soukaina Glamour à Marrakech. En février 2020, le même tribunal l’avait condamnée à deux ans de prison ferme et à une amende de 10 000 dirhams dans l’affaire dite « Hamza mon bb ».

Cette procédure concernait un vaste dossier lié à des comptes anonymes diffusant sur les réseaux sociaux des informations et contenus visant des personnalités marocaines. Les poursuites avaient porté sur plusieurs infractions, dont la diffusion de contenus sans consentement, la diffamation, le chantage et des atteintes à des systèmes informatiques.

Soukaina Glamour avait ensuite été incarcérée à la prison de l’Oudaya, à Marrakech. Elle avait recouvré la liberté en octobre 2021 après avoir purgé sa peine, selon les informations rappelées par les médias marocains à l’occasion de sa nouvelle condamnation.

La décision du 17 août 2026 ajoute donc à la peine de prison une restriction de trois ans sur l’accès aux réseaux sociaux, directement liés à son activité d’influenceuse.