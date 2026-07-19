Sommet Russie - Afrique : plus de 30 pays attendus pour la troisième édition en octobre

Moscou accueillera les 28 et 29 octobre le troisième sommet Russie – Afrique, avec déjà plus de trente pays africains ayant confirmé leur venue. L’information a été communiquée ce 19 juillet par Anatoly Bashkin, directeur du département des États africains au sud du Sahara au ministère russe des Affaires étrangères, cité par l’agence TASS.

Un nombre de participants en hausse constante

Le diplomate précise que ce total évolue de semaine en semaine. « À la mi-juillet, plus de 30 pays avaient donné leur accord », a-t-il indiqué, un chiffre qu’il juge « assez significatif » au regard des 54 États que compte le continent. Selon lui, les candidatures continuent d’arriver, « chaque jour », ce qui laisse présager un dépassement de ce seuil avant l’ouverture du sommet. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait pour sa part évoqué en mai la présence probable de la « grande majorité » des pays du continent.

L’organisation de cette édition a été confiée à Iouri Ouchakov, conseiller du président Vladimir Poutine, qui suit le dossier africain depuis plusieurs années. Le comité d’organisation, réuni pour la première fois en mai à Moscou sous sa présidence, a affiché une méthode de travail axée sur des résultats concrets plutôt que sur une communication d’ampleur. Ouchakov a par ailleurs rappelé que les rencontres de 2019 et 2023 avaient donné une nouvelle impulsion aux relations entre Moscou et le continent.

Deux précédentes éditions, un rythme triennal

Le format a vu le jour en 2019 à Sotchi, où la première édition avait été coprésidée par Poutine et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, alors à la tête de l’Union africaine. Une quarantaine de chefs d’État africains avaient fait le déplacement. La deuxième édition s’est tenue en 2023 à Saint-Pétersbourg, dans une situation marquée par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie, ce qui avait réduit la présence de certains dirigeants au profit de délégations ministérielles. Le sommet se tient depuis lors selon un rythme triennal, la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique s’étant elle-même déroulée en décembre dernier au Caire pour préparer le rendez-vous d’octobre.

Une rencontre axée sur l’économie

Les organisateurs annoncent vouloir donner à cette troisième édition un contenu économique plus dense que les précédentes, portant sur le commerce, l’énergie, la sécurité et les investissements dans les infrastructures. Cette orientation intervient alors que Moscou cherche à consolider sa présence sur le continent face à une concurrence internationale, entre la Chine, l’Union européenne, les États-Unis et la Turquie, tous engagés dans leurs propres formats de sommets avec les pays africains.

Aucune liste officielle des chefs d’État confirmés n’a pour l’instant été publiée par le Kremlin. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, figure toutefois parmi les dirigeants ayant déjà fait savoir leur intention de se rendre à Moscou fin octobre, selon l’ambassade de Russie à Bamako.