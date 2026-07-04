Mondial 2026 : IShowSpeed ciblé par des propos racistes pendant le match Argentine – Cap-Vert

Une nouvelle polémique marque la Coupe du monde 2026. Le streamer américain IShowSpeed a été pris pour cible par des supporters argentins pendant le match entre l’Argentine et le Cap-Vert, où il affichait son soutien à la sélection cap-verdienne. Des vidéos de la scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent des propos dénoncés comme racistes visant le créateur de contenu.

Présent dans les tribunes pour assister à la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert, IShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins Jr., a attiré l’attention en encourageant l’équipe africaine face aux champions du monde. Plusieurs vidéos filmées par des spectateurs et relayées sur les réseaux sociaux le montrent entouré de supporters argentins durant la rencontre.

Sur l’une des séquences les plus diffusées, une supportrice, accompagnée d’autres personnes présentes dans les tribunes, lance au streamer le chant « Va a llorar al zoo » (« Va pleurer au zoo »). Cette expression a rapidement suscité une vague de réactions, de nombreux internautes y voyant une insulte à caractère raciste en raison de la comparaison déshumanisante qu’elle véhicule lorsqu’elle est adressée à une personne noire.

À ce stade, aucune autorité de la FIFA n’a annoncé l’ouverture d’une procédure en lien avec cette séquence et l’instance dirigeante du football mondial ne s’est pas exprimée publiquement sur cet épisode. Aucun communiqué officiel de la Fédération argentine de football (AFA) n’avait également été publié au moment de la rédaction de cet article.

Les vidéos se propagent rapidement sur les réseaux sociaux

L’incident s’est produit alors que le match était en cours, selon les images disponibles en ligne. Les vidéos montrent IShowSpeed réagissant aux différentes phases de jeu avant d’être interpellé par plusieurs supporters installés à proximité de lui.

Très suivies sur les réseaux sociaux, ces séquences ont été reprises par de nombreux comptes spécialisés dans le football et le divertissement. Les commentaires se sont multipliés, une partie des internautes dénonçant un comportement raciste tandis que d’autres réclament une réaction des instances du football.

En l’absence de communication officielle, il n’est toutefois pas établi si les organisateurs du match ou les autorités compétentes ont identifié les personnes visibles sur les vidéos.

Une affaire qui rappelle la polémique autour d’Enzo Fernández

Cet épisode intervient moins de deux ans après une autre controverse impliquant des membres de la sélection argentine. À l’issue de la finale de la Copa América 2024, une vidéo diffusée par Enzo Fernández montrait plusieurs joueurs argentins chantant des paroles visant des internationaux français.

La Fédération française de football (FFF) avait alors dénoncé des chants racistes et déposé une plainte auprès de la FIFA. L’instance internationale avait annoncé l’ouverture d’une enquête, tandis que Chelsea FC, club d’Enzo Fernández, avait engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de son milieu de terrain. Le joueur avait ensuite présenté des excuses publiques, reconnaissant que les paroles diffusées étaient offensantes.

La FIFA dispose par ailleurs d’un règlement disciplinaire qui prévoit des sanctions en cas de comportements discriminatoires ou racistes lors des compétitions placées sous son autorité. À ce stade, aucune procédure n’a toutefois été annoncée concernant les images impliquant IShowSpeed pendant la rencontre Argentine – Cap-Vert.