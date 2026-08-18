« Un génie naturel » : pourquoi Jay-Jay Okocha place Messi devant Ronaldo

Lionel Messi est le choix de Jay-Jay Okocha dans le débat qui l’oppose depuis des années à Cristiano Ronaldo. L’ancien international nigérian a expliqué sa préférence lors de son passage dans The Obi One Podcast, aux côtés de John Obi Mikel et Chris McHardy.



Pour Okocha, la différence se situe moins dans les statistiques que dans la manière de jouer. Il reconnaît à Ronaldo une efficacité exceptionnelle devant le but, mais considère Messi comme un joueur doté d’un talent naturel hors norme. « Messi est de l’art. Il est né pour jouer au football. C’est un génie », a déclaré l’ancien meneur de jeu.

Okocha distingue le buteur du créateur

Dans son analyse, Okocha ne minimise pas les performances de Ronaldo. Il estime simplement que le Portugais appartient davantage au profil des grands finisseurs. Pour illustrer son propos, il le rapproche d’Erling Haaland, autre attaquant reconnu pour son efficacité dans la zone de vérité. « Ronaldo est un joueur spécial, mais pour moi, c’est un buteur. Il peut marquer énormément de buts, c’est un buteur », a expliqué l’ancien capitaine des Super Eagles.

Cette distinction correspond aussi au parcours d’Okocha. Né en 1973 à Enugu, au Nigeria, le milieu offensif s’est construit une réputation grâce à sa technique, ses dribbles et sa capacité à éliminer ses adversaires. Son parcours l’a conduit en Allemagne, à l’Eintracht Francfort, avant des passages à Fenerbahçe, au Paris Saint-Germain et à Bolton Wanderers.

Une carrière marquée par la créativité

Le passage d’Okocha au PSG, entre 1998 et 2002, constitue l’un des moments importants de sa carrière européenne. Le club parisien avait déboursé environ 16 millions d’euros pour le recruter à Fenerbahçe, un montant qui constituait alors un record pour un joueur africain. Il a remporté le Trophée des champions et la Coupe Intertoto avec le club français. C’est toutefois en Angleterre que son image de joueur spectaculaire s’est durablement installée.

Arrivé à Bolton Wanderers en 2002 après son départ du PSG, Okocha a disputé 124 rencontres de Premier League et inscrit 14 buts avec le club. Il y est devenu capitaine et l’un des joueurs les plus appréciés de l’histoire récente des Wanderers. Son influence dépassait aussi les statistiques. Okocha a partagé le vestiaire du PSG avec Ronaldinho, dont il a contribué à accompagner les premiers pas dans le football européen. La Ligue 1 rappelle encore aujourd’hui cette relation entre les deux joueurs.

Un palmarès international important

Avec le Nigeria, Okocha a obtenu 73 sélections et marqué 14 buts entre 1993 et 2006. Il a participé à trois Coupes du monde, en 1994, 1998 et 2002. Son palmarès comprend surtout la CAN 1994 et la médaille d’or olympique remportée à Atlanta en 1996 avec la sélection nigériane. Il a aussi été élu meilleur joueur de la CAN 2004, compétition durant laquelle il a terminé meilleur buteur avec quatre réalisations. Le choix de Messi par Okocha prend ainsi une dimension particulière. L’ancien numéro 10 nigérian, lui-même reconnu pour sa créativité, privilégie dans ce débat les qualités techniques et la capacité à créer du jeu plutôt que la seule production offensive. Son verdict reste personnel, mais il vient d’un ancien joueur dont la carrière a largement reposé sur ces mêmes caractéristiques.