Mondial 2026 : l’Argentine renverse le Cap-Vert en prolongation, Messi en huitièmes

Deux fois rattrapée au score par le plus petit pays qualifié de l’histoire du Mondial, l’équipe tenante du titre a dû batailler jusqu’en prolongation pour survivre. L’Argentine élimine le Cap-Vert 3-2, ce vendredi 3 juillet au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à un doublé décisif signé Lisandro Martinez et Cristian Romero.

Un scénario à rebondissements jusqu’en prolongation

Lionel Messi ouvre le score à la 29e minute, portant son total à dix-neuf buts en Coupe du monde. Deroy Duarte égalise pour le Cap-Vert à la 59e, envoyant les deux équipes à 1-1 au terme du temps réglementaire. Dès l’entame de la prolongation, Martinez redonne l’avantage à l’Argentine à la 92e minute. Sidny Cabral répond immédiatement pour les Requins Bleus à la 103e, avant que Romero ne scelle la qualification argentine à la 111e minute. L’Argentine termine la rencontre avec 65% de possession et 21 tirs tentés contre 11 pour son adversaire, dont onze cadrés.

Le sélectionneur Lionel Scaloni avait mis en garde avant la rencontre contre tout excès de confiance, rappelant que le Cap-Vert n’était pas là par hasard, évoquant les trois matchs nuls obtenus par les Requins Bleus face à l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite en phase de groupes.

Un adversaire capverdien resté combatif jusqu’au bout

Le Cap-Vert avait terminé deuxième du groupe H sans remporter la moindre rencontre, une performance qui avait déjà fait de l’archipel d’environ 525 000 habitants le plus petit pays par population à atteindre une phase à élimination directe d’un Mondial masculin. Le gardien Vozinha, 40 ans et 96 sélections, a multiplié les arrêts tout au long de la rencontre, portant son total à sept parades face aux tirs argentins. Le sélectionneur Pedro Brito voit le parcours de son équipe s’achever en 16e de finale, après un tournoi marqué par une défense disciplinée et des résultats inattendus face à des sélections mieux classées.

L’Argentine avait terminé en tête du groupe J avec trois victoires nettes : 3-0 contre l’Algérie, 2-0 contre l’Autriche et 3-1 contre la Jordanie. Cette rencontre constituait la toute première confrontation officielle entre les deux sélections.

Prochaine étape en huitièmes de finale

L’Argentine affrontera en huitièmes de finale l’Égypte (qui a éliminé l’Australie aux tirs au but). La rencontre est officiellement programmée pour le mardi 7 juillet à 18h au stade d’Atlanta.