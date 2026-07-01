Mondial 2026 : le geste de Mbappé pour soutenir Deschamps après son deuil

Un but marqué, une course droit vers le banc de touche : Kylian Mbappé a transformé sa célébration en message de soutien pour Didier Deschamps, de retour sur le banc des Bleus une semaine après les obsèques de sa mère. L’attaquant a ouvert le score face à la Suède en huitièmes de finale du Mondial 2026, avant de se précipiter dans les bras de son sélectionneur.

Un retour marqué par l’absence du sélectionneur

Deschamps avait manqué la victoire 4-1 des Bleus face à la Norvège, disputée à Foxborough, pour rentrer en France assister aux funérailles de sa mère. Durant son absence, l’adjoint Guy Stephan avait pris les commandes de l’équipe, un rôle déjà occupé en 2022 lors d’un match de Ligue des nations après le décès du père du sélectionneur. De retour aux États-Unis ce week-end, Deschamps a retrouvé un groupe qui avait dédié sa qualification à son entraîneur absent.

Le geste expliqué par Mbappé

Face aux micros de beIN Sports, le capitaine des Bleus a justifié sa course vers le banc au moment de son but. Il a présenté cette célébration comme une initiative collective plutôt qu’un geste individuel, évoquant un réflexe partagé par l’ensemble du groupe face à l’épreuve traversée par leur entraîneur. « Il ne sera jamais tout seul avec nous », a lancé Mbappé, avant de préciser que l’ensemble des joueurs avait fini par rejoindre l’accolade sur la ligne de touche.

L’attaquant a également reconnu une entame de match hésitante des Bleus, avant que l’équipe ne parvienne à concrétiser plusieurs occasions et à prendre le contrôle de la rencontre. Ce but face à la Suède constitue son cinquième de la compétition et son dix-septième en phase finale de Coupe du monde, un total qui le place parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de l’épreuve.

La réaction de Deschamps

Le sélectionneur, encore marqué par l’épreuve personnelle traversée, a confié avoir été particulièrement touché par l’attitude de son capitaine. Il a salué l’exemplarité de Mbappé depuis ses débuts en équipe de France en 2017, rappelant que ce dernier occupe le brassard depuis plusieurs éditions consécutives. Deschamps a souligné que le groupe avait su rester soudé et efficace en son absence, un facteur qu’il juge déterminant dans les compétitions à élimination directe.

La relation entre les deux hommes remonte à près d’une décennie, Deschamps ayant lancé Mbappé en sélection avant de le nommer capitaine. Cette proximité, déjà visible lors des précédentes éditions du Mondial, a pris une dimension particulière à New York, où l’embrassade a été relayée par l’ensemble des médias sportifs internationaux couvrant la compétition.

Les Bleus, qualifiés pour les huitièmes de finale, connaîtront leur prochain adversaire à l’issue des résultats complets de ce tour de la compétition, la Fédération internationale de football association devant confirmer le tableau final dans les prochains jours.