Mondial 2026: Rudi Garcia dément avoir visé les équipes africaines après Sénégal - Belgique

Une mise au point publiée sur les réseaux sociaux tente d’éteindre une polémique née au sortir d’un match à rebondissements. Le sélectionneur de Belgique, Rudi Garcia, a précisé jeudi soir le sens de propos tenus après la qualification arrachée face au Sénégal (3-2, a.p.) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Une déclaration post-match jugée offensante

Menés 2-0 jusqu’à 86e minute, les Diables Rouges ont renversé rencontre grâce à un but de Romelu Lukaku puis un pénalty transformé en fin de prolongation. Interrogé à chaud, Rudi Garcia avait alors évoqué des équipes qui « perdent leur structure tactique vers la fin du match » lorsqu’elles gèrent un avantage. Formule « ces équipes-là », prononcée dans la foulée d’une victoire contre une sélection africaine, avait suscité de vives réactions, plusieurs observateurs y lisant une généralisation visant l’ensemble du football africain.

Une première tentative de clarification était intervenue dès mercredi en conférence de presse, ancien entraîneur de l’OM, du LOSC et de l’AS Roma assurant avoir été mal cité.

Une seconde mise au point détaillée sur Instagram

Face à persistance de controverse, Rudi Garcia a publié jeudi soir un message plus long sur son compte Instagram. Il y précise que expression contestée désignait « les équipes qui n’ont pas l’habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe du monde », et non une catégorie de sélections en particulier. Technicien affirme que remarque « aurait pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines ou européennes » confrontées à même type de pression, et non spécifiquement équipes africaines.

Il ajoute avoir lui-même vécu ce travers en début de carrière, expliquant avoir appris qu’arrêter de jouer pour protéger un résultat s’avère contre-productif — un enseignement qu’il dit avoir voulu partager plutôt que formuler un jugement sur une région du monde en particulier.

Un cadre de tension autour du traitement des sélections africaines

Cette séquence intervient alors que Sénégal, éliminé après avoir mené 2-0, a partagé un parcours salué pour son intensité durant cette Coupe du monde. Fédération sénégalaise de football n’a pas communiqué officiellement sur une éventuelle suite donnée à affaire à heure de publication du message de Rudi Garcia.

Sélectionneur belge a par ailleurs reconnu que Sénégal « méritait autant » que son équipe de poursuivre compétition, tout en se félicitant de qualification des siens. Statisticien de référence, Opta a rappelé que Rudi Garcia figure parmi les entraîneurs ayant concédé le plus de matches de Ligue 1 après avoir mené 2-0 au XXIe siècle, un élément qui a nourri critiques sur pertinence de propos initial.

Prochaine échéance sportive

Sur plan strictement sportif, Belgique doit désormais affronter États-Unis, pays hôte, en huitièmes de finale, une rencontre programmée mardi 7 juillet à 2h. Rudi Garcia devra confirmer d’ici là si cette communication met un terme à controverse ou si Fédération sénégalaise, voire des instances continentales, choisissent de porter le dossier plus loin.