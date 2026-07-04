Mondial 2026 : Tchouaméni forfait contre le Paraguay, une blessure à la cuisse détectée

Un pilier de l’entrejeu manque à l’appel à la veille d’un choc à élimination directe. Aurélien Tchouaméni ne disputera pas le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 opposant la France au Paraguay, ce samedi à Philadelphie. Le milieu du Real Madrid souffre d’une lésion à la cuisse, ressentie lors de l’entraînement de vendredi, selon des informations de RMC Sport confirmées par L’Équipe.

Une gêne apparue à la veille du match

Le vice-capitaine tricolore s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement des Bleus, la veille de la rencontre prévue à 23 heures (heure française). RMC Sport a précisé que Tchouaméni s’était blessé la veille du huitième de finale contre les Paraguayens. Titulaire à trois reprises depuis le début du tournoi, le joueur de 26 ans n’a pour l’instant délivré ni but ni passe décisive, mais reste considéré comme un élément clé du dispositif de Didier Deschamps.

Cette absence n’est pas la première pour Tchouaméni cette saison. Le milieu madrilène avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition en novembre 2025, après le diagnostic d’une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, confirmée à l’époque par un communiqué officiel du Real Madrid.

Manu Koné pressenti pour le remplacer

Pour pallier cette absence, Manu Koné tient la corde pour débuter dans l’entrejeu aux côtés d’Adrien Rabiot. Le joueur de l’AS Roma a déjà disputé deux rencontres dans ce Mondial à la place de Tchouaméni : contre l’Irak en phase de groupe, puis à la place de Rabiot lors du match face à la Norvège, remporté 4-1. Cette double expérience dans l’entrejeu tricolore limite le risque d’un manque de repères pour la France dans ce huitième de finale à enjeu. D’autres solutions restent disponibles dans l’effectif de Deschamps pour épauler l’entrejeu si besoin, à l’image de Warren Zaïre-Emery et N’Golo Kanté, également présents dans le groupe.

Un retour incertain pour les quarts de finale

Si le forfait pour le Paraguay est acté, la suite reste floue. Une IRM passée par Tchouaméni a révélé une petite lésion nécessitant un temps de cicatrisation plus long que prévu initialement, selon L’Équipe. Sa participation à un éventuel quart de finale, programmé le 9 juillet, est donc incertaine, tandis qu’un retour est davantage espéré pour une possible demi-finale.

Le prochain adversaire de la France en quart de finale, en cas de qualification face au Paraguay, sera déterminé par le résultat du match entre le Canada et le Maroc, disputé le même jour. L’état de la cuisse de Tchouaméni fera l’objet de nouveaux examens dans les prochains jours, à l’approche d’une possible échéance à élimination directe pour les Bleus.