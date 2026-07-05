Mondial 2026 : Trump remercie la FIFA d'avoir levé la suspension de l'Américain Balogun

Une sanction disciplinaire vieille de quelques jours s’est retrouvée commentée depuis le Bureau ovale. La Fifa a levé dimanche la suspension d’un match ferme infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, la remplaçant par une sanction avec sursis d’un an. L’attaquant de l’AS Monaco, suspendu après son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, sera donc bien aligné par Mauricio Pochettino pour le huitième de finale face à la Belgique, lundi soir à Seattle.

Donald Trump a salué cette décision sur Truth Social : « Merci à la Fifa d’avoir fait ce qui était juste et d’avoir corrigé une grande injustice ! », a écrit le président des États-Unis.

Une expulsion controversée validée par la VAR

Le carton rouge de Balogun est survenu à la 64e minute de la victoire américaine 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi à San Francisco. Après revue vidéo, l’arbitre avait sanctionné une semelle appuyée sur l’arrière de la cheville du défenseur bosnien Tarik Muharemovic. Une décision qui avait provoqué l’incompréhension du sélectionneur américain Mauricio Pochettino, convaincu de l’absence d’intention dans le geste de son joueur. La fédération américaine avait dans un premier temps renoncé à faire appel, acceptant la sanction automatique d’un match prévue par le règlement disciplinaire de la Fifa.

L’article 27, un mécanisme déjà utilisé pour Cristiano Ronaldo

C’est finalement l’article 27 du Code disciplinaire de la Fifa qui a permis ce dénouement inattendu. Ce texte autorise la commission de discipline à suspendre l’exécution d’une sanction et à la remplacer par une période probatoire, fixée ici à un an pour Balogun. Si l’attaquant américain commet une nouvelle infraction comparable durant cette période, la suspension initiale pourrait être réactivée. La Fifa avait eu recours à ce même dispositif lors du Mondial pour permettre à Cristiano Ronaldo de disputer le match d’ouverture du Portugal face à la République démocratique du Congo, alors qu’il devait purger la dernière journée d’une suspension de trois matchs. La fédération américaine a réagi par communiqué : « Nous acceptons la décision de la commission disciplinaire et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer. »

Un forfait qui aurait pesé lourd sur l’attaque américaine

L’enjeu sportif est de taille pour les États-Unis. Balogun est le meilleur buteur du pays hôte dans ce Mondial avec trois réalisations, dont l’ouverture du score contre la Bosnie-Herzégovine d’une frappe glissée entre les jambes du gardien. Son total le place à égalité avec Landon Donovan au rang de deuxième meilleur buteur américain sur une seule édition de la compétition, derrière Bert Patenaude et ses quatre buts en 1930. Sans lui, Pochettino aurait dû se tourner vers Ricardo Pepi, encore muet au tableau des marqueurs cette année, pour épauler Christian Pulisic en attaque.

Le huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique se jouera dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures (heure française), au Lumen Field de Seattle. Douze ans après leur précédente confrontation à ce stade de la compétition, remportée par les Diables Rouges 2-1 en prolongation au Brésil grâce à Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, les deux sélections s’affrontent à nouveau avec, cette fois, une place en quart de finale à la clé.