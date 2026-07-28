Netflix : Michelle Obama produit une nouvelle comédie portée par Whoopi Goldberg et Vivica A. Fox

Netflix a annoncé Women Like Us, une nouvelle comédie réunissant Whoopi Goldberg, Jenifer Lewis, Vanessa Williams et Vivica A. Fox. Le film sera produit par Higher Ground, la société fondée par Michelle Obama et Barack Obama, avec l’ancienne Première dame comme productrice exécutive.

Selon Netflix, la réalisation a été confiée à Tasha Smith, tandis que le scénario est signé Ali Kinney. Le long métrage réunira quatre figures du cinéma américain autour d’une histoire centrée sur l’amitié, le deuil et les nouveaux départs.

Une histoire de retrouvailles entre amies

D’après la présentation de Netflix, l’intrigue suit une femme récemment devenue veuve, convaincue par sa sœur et ses amies de partir aux Hamptons le jour où elle aurait dû célébrer son trentième anniversaire de mariage. Ce séjour prend rapidement une tournure plus personnelle.

La plateforme explique que ce voyage conduit les personnages à affronter « le deuil, le mariage et la sororité ». Selon Netflix, cette escapade leur rappelle aussi que « les rêves n’ont pas de date d’expiration », malgré le poids des épreuves traversées.

Le film marquera la collaboration de quatre actrices reconnues à Hollywood, réunies dans une production originale de Netflix. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Whoopi Goldberg a récemment fait parler d’elle sur un autre sujet. L’actrice a rejeté l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle dans son travail, après les déclarations de Demi Moore, qui s’était montrée favorable à un recours accru à cette technologie dans l’industrie du cinéma.

Higher Ground poursuit son partenariat avec Netflix

La production de Women Like Us sera assurée par Higher Ground, la société fondée en 2018 par Michelle et Barack Obama. Depuis sa création, cette structure a produit plus d’une vingtaine de films, documentaires et séries en partenariat avec Netflix.

Le premier long métrage de Higher Ground, American Factory, a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire, confirmant rapidement la place de la société parmi les producteurs les plus en vue de la plateforme de streaming.

Avec Women Like Us, Higher Ground poursuit ainsi le développement de son catalogue en s’appuyant sur un casting composé de Whoopi Goldberg, Jenifer Lewis, Vanessa Williams et Vivica A. Fox, sous la direction de Tasha Smith.