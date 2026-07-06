OTAN: Trump cible encore Meloni et se fait insulter en Italie

Les tensions entre Washington et Rome connaissent un nouvel épisode. À la veille du sommet de l’Otan prévu les 7 et 8 juillet à Ankara, le président des États-Unis a publié sur Truth Social une image le montrant aux côtés de la cheffe du gouvernement italien accompagnée de la mention : « Il faudrait une ordonnance d’éloignement ». L’information, relayée notamment par le Corriere della Sera, a suscité de vives réactions dans la classe politique italienne, tandis que Rome aurait choisi de ne pas répondre publiquement.

Une publication ironique à quelques heures du sommet de l’Otan

La publication est apparue dans la soirée du dimanche 5 juillet sur le réseau social de Donald Trump. La photographie montre le président américain aux côtés de Giorgia Meloni, avec la formule « Il faudrait une ordonnance d’éloignement » (« Restraining order needed »).

Dans le système judiciaire américain, une ordonnance d’éloignement est une mesure de protection destinée à empêcher une personne accusée de harcèlement, de menaces ou de violences d’approcher sa victime. Dans ce cas, le message est présenté sur un ton sarcastique et fait référence au regard de la dirigeante italienne sur la photographie.

Cette nouvelle publication intervient quelques heures avant l’ouverture du sommet de l’Otan à Ankara, où les deux dirigeants sont attendus aux côtés des autres chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance.

Le gouvernement italien privilégierait le silence

D’après le Corriere della Sera, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni ne prévoirait pas de répondre à cette nouvelle provocation. Le quotidien italien affirme que la présidente du Conseil et le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, se seraient entretenus dans la nuit afin d’arrêter une ligne de conduite consistant à ignorer ce qui serait perçu comme une attaque personnelle, jugée sans fondement et déconnectée des faits.

Ce choix marquerait une volonté d’éviter une nouvelle escalade diplomatique à la veille d’une réunion importante de l’Alliance atlantique, où les discussions doivent notamment porter sur la sécurité européenne et le renforcement des capacités de défense des États membres.

La publication de Donald Trump a néanmoins provoqué des réactions dans la classe politique italienne. Le secrétaire du parti Azione, Carlo Calenda, a vivement critiqué le président américain en écrivant sur X : « Trump est un ignoble voyou de pacotille. Pleine solidarité avec la présidente du Conseil. »

Une querelle déjà ouverte depuis le G7

Cet échange tendu prolonge une polémique née lors du sommet du G7 en juin dernier. À l’issue de cette rencontre, Donald Trump avait affirmé publiquement que Giorgia Meloni lui avait demandé à plusieurs reprises de poser avec lui pour des photographies. La dirigeante italienne avait rejeté ces déclarations, les qualifiant de « complètement inventées » et niant avoir formulé une telle demande.

Cet épisode avait déjà provoqué un malaise entre Washington et Rome, malgré les relations généralement cordiales entretenues entre les deux dirigeants depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

À ce stade, aucune réaction officielle de Giorgia Meloni n’a été rendue publique. Les regards se tournent désormais vers le sommet de l’Otan des 7 et 8 juillet à Ankara, où une rencontre entre les deux dirigeants pourrait être scrutée de près au regard de cette nouvelle controverse.