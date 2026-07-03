Tiktok: un couple fouetté après un baiser en direct en Indonésie (vidéo)

Une nouvelle condamnation publique en Indonésie relance l’attention sur l’application de la charia dans la province d’Aceh. Jeudi 2 juillet, un jeune couple a reçu 21 coups de canne chacun à Banda Aceh, après avoir été reconnu coupable par un tribunal islamique de s’être embrassé lors d’une diffusion en direct sur TikTok. La décision a été exécutée en public conformément aux règles en vigueur dans cette province autonome.

Une peine réduite après quatre mois de détention

L’homme de 22 ans et la femme de 25 ans avaient été interpellés en avril à la suite d’un signalement adressé aux autorités religieuses locales. Une vidéo diffusée en direct sur TikTok le 27 février les montrait en train de s’embrasser à l’intérieur d’une voiture à Banda Aceh. Les images, devenues virales sur les réseaux sociaux, ont ensuite servi de base à l’enquête.

Le tribunal islamique d’Aceh les avait initialement condamnés à 25 coups de canne chacun pour avoir enfreint les dispositions locales de la charia interdisant les gestes d’intimité entre personnes non mariées. Les magistrats ont finalement ramené la sanction à 21 coups, tenant compte des quatre mois déjà passés en détention provisoire.

La peine a été appliquée jeudi sur une estrade installée dans le parc municipal Bustanussalatin, devant une foule d’au moins une centaine de personnes. L’exécution a été menée par des agents vêtus de longues robes et de capuches.

Le téléphone et la vidéo TikTok détruits comme pièces à conviction

Au-delà de la peine corporelle, le tribunal a également ordonné la destruction des éléments ayant servi de preuves dans cette affaire. Le téléphone portable utilisé lors de la diffusion en direct ainsi qu’une clé USB contenant la vidéo ont été saisis puis destinés à être détruits conformément à la décision judiciaire.

Aceh demeure la seule province d’Indonésie autorisée à appliquer officiellement la charia dans son système judiciaire. Les textes locaux prévoient notamment des peines de flagellation pour plusieurs infractions, parmi lesquelles les relations sexuelles hors mariage, certains comportements jugés contraires à la morale islamique, les jeux d’argent ou encore la consommation d’alcool.

Une application régulière de la charia à Aceh

Cette affaire rappelle une autre condamnation prononcée dans la province. En août 2025, deux étudiants avaient chacun reçu 80 coups de canne après avoir été reconnus coupables par un tribunal islamique d’avoir échangé des gestes d’affection, notamment des embrassades et des baisers, en privé.

Les autorités de la province continuent d’appliquer ces dispositions prévues par le droit local, malgré les critiques récurrentes d’organisations internationales de défense des droits humains qui dénoncent le recours aux châtiments corporels.

La décision rendue contre le jeune couple a désormais été entièrement exécutée avec la flagellation publique organisée le 2 juillet à Banda Aceh, mettant officiellement un terme à la procédure judiciaire engagée après la diffusion de leur vidéo sur TikTok.