Trump avoue ne lire "que des articles sur lui-même" dans le podcast d'Usha Vance

Entouré de livres géants et d’un aigle en peluche dans le Bureau ovale, le président américain Donald Trump a lâché un aveu que peu de ses prédécesseurs auraient assumé publiquement : sa seule lecture de plaisir se résume aux articles qui parlent de lui. La confidence a été recueillie dans un épisode du podcast Storytime with the Second Lady, animé par la Seconde Dame Usha Vance, publié en ligne le 4 juillet 2026.

Un aveu glissé entre deux pages d’un livre pour enfants

L’échange s’est déroulé dans un format pensé pour les plus jeunes : Trump y lisait à voix haute Presidents Play!, un ouvrage édité par la White House Historical Association et consacré aux loisirs des anciens locataires de la Maison Blanche. Interrogé par Vance sur le temps qu’il consacrait encore à la lecture par plaisir, Trump a répondu qu’il finissait surtout par parcourir des journaux, avant de préciser : « Je lis généralement des histoires sur moi-même. »

L’entretien avait été préenregistré à la mi-juin dans le Bureau ovale, dont le décor avait été temporairement enrichi d’une peluche représentant un aigle à tête blanche, de piles de livres géants et d’un globe terrestre construit en briques Lego.

Un tour d’horizon des présidents précédents, entre humour et digressions

Au fil des pages, Trump a multiplié les commentaires sur ses prédécesseurs. Il a qualifié Lyndon Johnson de personnage coriace, décrit Ronald Reagan comme quelqu’un de grande qualité, et présenté John F. Kennedy comme le second président le plus séduisant de l’histoire américaine, sans révéler qui occupait selon lui la première place. Il est également revenu sur les déboires de Richard Nixon, contraint à la démission après le scandale du Watergate, ainsi que sur Herbert Hoover, associé dans l’ouvrage à un jeu de sa création baptisé le « Hoover Ball ».

Concernant William Taft, amateur de baseball et de hot-dogs, Trump l’a désigné comme le président ayant affiché le poids le plus élevé de l’histoire de la fonction, ajoutant plaisanter vouloir éviter de lui ravir ce record. Il a aussi évoqué Bill Clinton et son goût pour le jogging, assurant conserver une sympathie certaine à son égard, avant de mentionner la passion de Barack Obama pour le basketball.

Une occasion pour évoquer ses propres projets à la Maison Blanche

Trump a profité de plusieurs pages du livre pour glisser des annonces liées à son mandat en cours. Évoquant la baignade de John Quincy Adams dans l’ancienne rivière Tiber, aujourd’hui disparue sous Washington, il a fait le lien avec la construction d’une salle de bal actuellement en projet sur le terrain de la Maison Blanche. Il a par ailleurs mentionné des rénovations prévues pour le Rose Garden, une nouvelle signalétique près du Bureau ovale, ainsi qu’un arc de triomphe envisagé à l’entrée du cimetière national d’Arlington, en Virginie. L’épisode s’est conclu par un message destiné aux plus jeunes auditeurs à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, Trump assurant vouloir faire basculer le pays dans la bonne direction.

Un podcast pensé pour promouvoir la lecture chez les enfants

Storytime with the Second Lady a été lancé par Vance dans l’objectif affiché d’encourager l’alphabétisation infantile, en invitant des personnalités à commenter des ouvrages destinés à un jeune public. L’épisode consacré à Trump s’inscrit dans le calendrier des célébrations du 4 juillet, marquées cette année par une vague de chaleur ayant conduit à l’annulation ou au report de plusieurs événements publics, dont le défilé de Philadelphie et la foire nationale de Washington.