Ukraine : une étudiante nigériane de 23 ans tuée dans un bombardement russe à Kharkiv

Un drame a frappé la communauté africaine présente en Ukraine. En effet, Le gouvernement du Nigeria a annoncé mardi la mort de Nnani Adaobi Marian, une jeune Nigériane de 23 ans diplômée de l’Université nationale de médecine de Kharkiv, décédée après avoir été blessée lors d’une attaque aérienne russe sur la ville de Kharkiv. L’information a été confirmée par le ministère nigérian des Affaires étrangères, qui a également annoncé l’ouverture de démarches consulaires pour établir les circonstances exactes de son décès.

Abuja mobilise ses représentations diplomatiques

Dans un communiqué officiel, le ministère nigérian des Affaires étrangères a indiqué avoir appris la disparition de la jeune diplômée « avec une profonde tristesse ». Les autorités ont adressé leurs condoléances à la famille de la victime, à ses proches, à ses anciens camarades ainsi qu’à la communauté nigériane installée en Ukraine.

Le ministère a précisé que les ambassades du Nigeria en Ukraine et en Allemagne travaillent de concert afin de recueillir tous les éléments relatifs au drame. Elles sont également chargées d’apporter l’assistance consulaire nécessaire aux proches de la victime et de faciliter les démarches administratives qui pourraient suivre.

Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine située à proximité de la frontière russe, reste l’une des zones les plus exposées aux bombardements depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Malgré l’évolution de la ligne de front, la ville continue de subir régulièrement des frappes visant des infrastructures civiles et urbaines.

Les ressortissants africains paient aussi un lourd tribut à la guerre

La mort de Nnani Adaobi Marian rappelle que les ressortissants africains figurent eux aussi parmi les victimes du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre, plusieurs étudiants africains installés dans les universités ukrainiennes ont été tués ou blessés lors de bombardements. D’autres ressortissants du continent ont perdu la vie après avoir été recrutés dans les rangs de l’armée russe, parfois à la suite de promesses d’emploi ou de régularisation, selon plusieurs enquêtes publiées depuis 2023.

En avril 2026, les autorités du Cameroun avaient confirmé la mort de seize de leurs ressortissants engagés aux côtés des forces russes. Des cas impliquant des citoyens originaires du Sénégal, du Togo, du Kenya, du Ghana, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie ou encore de la Zambie ont également été documentés par différents gouvernements et organisations de recherche.

Ces situations ont conduit plusieurs États africains à renforcer leurs mises en garde à destination de leurs ressortissants et à surveiller de plus près les filières de recrutement vers les zones de combat.

Le Nigeria poursuit les vérifications sur les circonstances du drame

Les autorités nigérianes n’ont pas communiqué de détails sur les circonstances précises dans lesquelles la jeune diplômée a été blessée avant de succomber à ses blessures. Aucun calendrier n’a encore été annoncé concernant le rapatriement de sa dépouille.

Les investigations se poursuivent sous la coordination des représentations diplomatiques nigérianes en Ukraine et en Allemagne, qui doivent établir les faits et accompagner la famille de la victime. Le ministère nigérian des Affaires étrangères devrait communiquer de nouvelles informations une fois les vérifications consulaires achevées.