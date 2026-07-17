USA: le rappeur Desiigner arrêté pour des soupçons de violence domestique

Le rappeur américain Desiigner a été arrêté mardi 14 juillet en Caroline du Sud comme l’a révélé le média TMZ. L’artiste, connu notamment pour son titre « Panda« , est poursuivi pour des faits présumés de violences domestiques au deuxième degré. Les autorités lui reprochent aussi plusieurs infractions liées à des dégradations matérielles et animales.

D’après les registres de détention, Desiigner a été placé en garde à vue dans l’après-midi et est toujours détenu. Les documents indiquent qu’il fait face à un chef d’accusation pour violences domestiques ainsi qu’à trois chefs liés à des dommages présumés dont le montant serait compris entre 2 000 et 10 000 dollars.

Mais que s’est-il passé, réellement ? Selon les forces de l’ordre, celui-ci aurait tout simplement attaqué et poursuivi sa compagne avec un marteau. Il aurait aussi voulu détruire le téléphone de celle-ci qui a réussi à s’enfuir et à trouver refuge chez l’un de leurs voisins.

Tout cela sera parti d’une dispute au sujet d’une télévision à accrocher ou non sur le meur de leur chambre. Par la suite, Desiigner s’en serait pris au véhicule du-dit voisin, qu’il aurait fracassé à l’aide de son marteau, toujours.

Mais qui est Desiigner ?

Né Sidney Royel Selby III le 3 mai 1997 à Brooklyn, à New York, Desiigner s’est fait connaître en 2015 grâce au titre « Panda », devenu un succès mondial. Le morceau s’est hissé en tête du classement Billboard Hot 100 après avoir été repris par Kanye West sur son album The Life of Pablo. Dans la foulée, le rappeur a signé chez le label G.O.O.D. Music et s’est imposé comme l’un des nouveaux visages du hip-hop américain. Malheureusement pour lui, sonnom se trouve au coeur de nombreuses affaires.

Une nouvelle procédure judiciaire en cours

Desiigner a connu plusieurs difficultés judiciaires au cours des dernières années. En 2023, il a été poursuivi pour exhibition sexuelle présumée après un incident survenu à bord d’un vol international à destination des États-Unis. Cette nouvelle affaire pourrait porter un nouveau coup d’arrête à sa carrière, à condition toutefois qu’il soit reconnu coupa ble, lui qui est encore présumé innocent.

Cette arrestation intervient également plusieurs mois après une première affaire dans laquelle le rappeur a été impliqué. Desiigner avait été interpellé pour des faits présumés de violences domestiques au troisième degré dans une affaire concernant la mère de son enfant. Selon un rapport de police cité à l’époque, sa compagne l’accusait déjà de l’avoir violemment saisie, mais aussi d’avoir endommagé ses vêtements et de l’avoir fait tomber lors d’une dispute particulièrement violente.