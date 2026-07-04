USA : Trump imagine réunir Obama, Biden et Bush pour regarder un match de football

Une proposition inhabituelle est venue de la Maison-Blanche vendredi. Lors d’un épisode du podcast « Storytime with the Second Lady », le président Donald Trump a évoqué l’idée de convier plusieurs anciens dirigeants américains, dont Barack Obama, Joe Biden et George W. Bush, afin de suivre ensemble un match de football américain. Cette séquence a été diffusée dans une émission animée par la deuxième dame Usha Vance.

Une idée lancée au fil d’un podcast

L’échange est intervenu alors que Donald Trump feuilletait Presidents Play!, un livre pour enfants consacré aux présidents américains. En découvrant une illustration représentant un chef d’État assistant à une retransmission du Super Bowl à la Maison-Blanche, le président a expliqué que cette image lui avait inspiré une idée.

« Je devrais peut-être inviter Barack Hussein Obama, Joe Biden et les Bush… Ce serait une belle histoire. La presse s’enflammerait. », a-t-il déclaré, avant que Usha Vance ne réagisse avec enthousiasme à cette éventualité.

Aucune annonce officielle n’a toutefois été faite par la Maison-Blanche concernant l’organisation d’une telle rencontre. Les médias américains présentent ces propos comme une suggestion formulée au cours de cette conversation et non comme un projet déjà arrêté.

Une proposition qui contraste avec les relations entre anciens présidents

L’idée a retenu l’attention en raison des rapports particulièrement tendus entretenus par Donald Trump avec plusieurs de ses prédécesseurs. Au fil de ses campagnes électorales, de ses meetings et de nombreuses prises de parole publiques, le président américain a multiplié les critiques contre Barack Obama et Joe Biden, deux figures du Parti démocrate régulièrement visées par ses attaques politiques.

Cette rivalité de longue date donne un caractère inhabituel à l’hypothèse d’une réunion conviviale à la Maison-Blanche autour d’un événement sportif. George W. Bush, ancien président républicain, figure également parmi les personnalités citées par Donald Trump, alors que les relations entre les deux hommes sont restées distantes depuis plusieurs années.

Les anciens présidents américains participent parfois ensemble à des cérémonies officielles ou à des hommages nationaux, mais les rencontres de ce type demeurent rares et sont généralement organisées à l’occasion d’événements institutionnels plutôt que dans un cadre informel.

Aucun projet officiel annoncé à ce stade

Les déclarations du président interviennent dans un format consacré à la lecture d’ouvrages destinés au jeune public, loin d’une conférence de presse ou d’une annonce gouvernementale. Aucun calendrier ni invitation n’ont été communiqués à l’issue de l’émission.

La suite dépendra donc d’une éventuelle décision de la Maison-Blanche. À ce stade, aucun des anciens présidents cités par Donald Trump n’a publiquement réagi à cette proposition.