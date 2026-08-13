Al-Nassr: Cristiano Ronaldo intimidé en recevant les félicitations pour son mariage

Le retour de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a été marqué par un moment particulier après son mariage avec Georgina Rodríguez, célébré le 11 août 2026 à Cascais, au Portugal. De retour auprès de ses coéquipiers pour préparer la nouvelle saison, le capitaine portugais aurait reçu leurs félicitations dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une vidéo publiée par une page de fans montre Ronaldo entouré de plusieurs joueurs du club, avec une attitude interprétée comme de la gêne ou de la timidité. Le mariage avait été célébré lors d’une cérémonie civile privée à Cascais. Ronaldo et Rodríguez sont ensemble depuis plusieurs années et ont cinq enfants.

Cristiano Ronaldo retrouve ses coéquipiers

Après cette parenthèse familiale, Ronaldo a retrouvé ses partenaires d’Al-Nassr pour reprendre l’entraînement. Le Portugais participe à la préparation de la prochaine saison et doit désormais se concentrer sur les objectifs sportifs du club saoudien. La vidéo sur X montre une ambiance détendue entre Ronaldo et plusieurs de ses coéquipiers.

Cette proximité est intéressante compte tenu du statut occupé par le Portugais dans le vestiaire. Son influence dépasse largement son rôle de capitaine. Le quintuple Ballon d’Or occupe une place particulière depuis son arrivée en Arabie. Son recrutement avait considérablement accru la visibilité internationale d’Al-Nassr et contribué à attirer l’attention sur le championnat saoudien.

Un leader essentiel pour Al-Nassr

L’influence de CR7 repose aussi sur ses performances. Lors de la saison 2025-2026, Al-Nassr a remporté le championnat d’Arabie saoudite, mettant fin à plusieurs années d’attente depuis son dernier sacre en 2019.

Le Portugais a participé directement à cette conquête. Lors de la dernière journée, il a inscrit deux buts contre Damac, permettant à son équipe de sécuriser le titre. À 41 ans, il reste donc l’une des principales références offensives du club.

Son poids dans le groupe s’exprime également dans les moments importants. Avant la rencontre décisive pour le titre, Ronaldo avait pris la parole dans le vestiaire pour mobiliser ses partenaires. Dans ce contexte, la séquence diffusée après son mariage offre une image différente du capitaine. Habitué aux grands rendez-vous et aux responsabilités sportives, Ronaldo apparaît cette fois dans un registre plus personnel, entouré de joueurs qui semblent vouloir le féliciter pour cette nouvelle étape de sa vie.