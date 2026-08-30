André Remy et Mexigoal : comment le Mondial 1986 a transformé le sport à la RTBF

Un concept inédit en Belgique a bouleversé la couverture du football à la télévision durant l’été 1986 : l’émission Mexigoal, imaginée et présentée par André Remy. Le journaliste et animateur, décédé le 29 août 2026 à l’âge de 89 ans, avait fait de ce programme un rendez-vous marquant du Mondial mexicain.

Un format qui rompt avec les habitudes

Jusque-là, la mi-temps des matchs était meublée par des dessins animés. Remy propose autre chose : accueillir un ou deux invités sur le plateau, ouvrir chaque diffusion par une mise en perspective du match à venir, puis clore la soirée par un débat tactique une fois le coup de sifflet final donné. Ce schéma, qu’il coanime en alternance avec le jeune journaliste Michel Lecomte — futur directeur des sports de la RTBF —, s’appuie sur des consultants ayant eux-mêmes évolué sur les terrains. Remy en fait d’ailleurs partie : il avait joué en Promotion à Florennes et dans l’équipe universitaire de l’UCL.

Le succès de la formule tient aussi au contexte sportif. Les Diables rouges vivent alors une épopée exceptionnelle : repêchés après un premier tour décevant, ils sortent tour à tour deux favoris du tournoi et n’échouent qu’en demi-finale, décrochant une quatrième place inédite dans l’histoire du football belge. Mexigoal profite de cet engouement collectif pour s’installer durablement dans les habitudes des amateurs de foot.

Une méthode déjà rodée depuis l’Euro 80

L’idée ne sort pas de nulle part. Six ans plus tôt, lors de l’Euro 80, Remy avait déjà été le premier à instaurer des émissions en studio avant et après les matchs des grandes compétitions internationales, alors qu’il partageait son temps entre l’enseignement au Collège Saint-Pierre d’Uccle et l’animation télévisée. Un ancien collègue, Jean-Paul Colonval, résumait ainsi cette longueur d’avance : « André a toujours été en avance d’une guerre. »

Ce travail de pionnier attire l’attention au-delà des frontières belges. Trois ans après le Mondial mexicain, la chaîne cryptée Canal+ — qui mise fortement sur le football pour son lancement en Communauté française — débauche Remy pour diriger son service des sports. Il quitte alors la RTBF et l’enseignement. Selon ses propres confidences, l’idée lui serait venue de sa fille, installée à Paris au moment du lancement de Canal+ en France en 1984 : « Viens voir, papa. Ça, c’est pour toi ! » lui aurait-elle dit.

Un héritage antérieur à ses succès populaires

Cette contribution au journalisme sportif précède ses succès les plus connus du grand public, comme Feu vert, qu’il avait animé de 1965 à 1980 aux côtés de Jacques Careuil, ou la revue satirique Sois Belge et tais-toi !, créée avec son fils Baudouin Remy. Mexigoal reste pourtant, pour les spécialistes du secteur, l’un des tournants dans la manière de raconter le football à la télévision belge, à une époque où l’analyse tactique en direct n’existait pas encore comme genre télévisuel à part entière.