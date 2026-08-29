Avec le départ de Karoline Leavitt, Trump perd une alliée fidèle à la Maison Blanche

Karoline Leavitt a quitté jeudi 27 août 2026 son poste de porte-parole de la Maison Blanche après plus de 19 mois passés à défendre la politique de Donald Trump. À 29 ans, elle laisse une fonction devenue centrale dans la communication du président américain, tout en restant appelée à conseiller son administration depuis l’extérieur.

Une décision liée à sa vie familiale

Le départ de Leavitt avait été annoncé le 12 août par Trump. La porte-parole a expliqué avoir pris cette décision après son retour d’un congé maternité consécutif à la naissance de son deuxième enfant, en mai.

Selon ses déclarations rapportées par le Washington Post, la charge du poste ne lui permettait plus de concilier comme elle le souhaitait ses responsabilités professionnelles et sa vie de mère. « Chaque jour comme mère qui travaille est un défi », a-t-elle expliqué lors de sa dernière journée à la Maison-Blanche.

Trump a toutefois pris soin de préserver sa relation avec son ancienne porte-parole. Selon Reuters, il a annoncé qu’elle continuerait à travailler comme conseillère extérieure et comme figure du mouvement républicain pro-Trump. Elle doit rejoindre de nouveau MAGA Inc., le comité d’action politique associé au président.

Le départ de la porte-parole ne correspond donc pas à une rupture politique. Il retire surtout à Trump une alliée directement installée dans l’appareil de la Maison-Blanche.

Une porte-parole très proche de Trump

Arrivée au poste en janvier 2025, Leavitt avait rapidement adopté une ligne de communication très fidèle au président. Ses interventions étaient régulièrement consacrées à défendre les décisions de Trump face aux journalistes et à reprendre les principaux arguments de son administration. Son style lui a aussi valu de nombreuses critiques. En mai 2025, elle avait affirmé que le grand projet budgétaire de Trump n’augmenterait pas le déficit fédéral.

Ses échanges avec certains journalistes ont également été particulièrement tendus. Le Guardian rapporte qu’elle avait, lors d’un briefing, vivement pris à partie un journaliste qui l’interrogeait sur la mort d’une femme tuée par un agent de l’immigration à Minneapolis.

Trump doit désormais lui trouver une remplaçante

Le départ de Leavitt ouvre une fonction stratégique à quelques mois des élections de mi-mandat prévues en novembre 2026. Trump n’a pas encore désigné son successeur. Plusieurs noms circulent et les briefings peuvent être assurés temporairement par différents responsables de l’administration.

Leavitt a indiqué qu’elle pourrait conseiller Trump dans le choix de la prochaine porte-parole. Lors de sa dernière journée, elle a également résumé sa vision du fonctionnement de la communication présidentielle : « Le président Trump est son propre meilleur porte-parole ».

Son départ constitue ainsi un changement à la Maison-Blanche, mais pas un éloignement du camp Trump. La jeune responsable, devenue à 27 ans la plus jeune porte-parole de l’histoire de la présidence américaine, devrait continuer à défendre le président dans son nouvel environnement politique.